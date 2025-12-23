ServiceNow koopt securitybedrijf Armis voor 7,75 miljard

ServiceNow neemt cybersecuritybedrijf Armis over voor 7,75 miljard dollar. Laatstgenoemde richt zich bovenal op exposure management. De deal leidt volgens CPO en COO bij ServiceNow Amit Zavery tot “end-to-end proactieve bescherming” in alle IT-omgevingen.

Bloomberg meldde eerder deze maand al dat ServiceNow gesprekken voerde met Armis over een acquisitie die de grootste in de geschiedenis van het bedrijf zou worden. Daarvoor bleek ServiceNow datasecurityplatform Veza over te nemen voor naar verluidt meer dan 1 miljard dollar. Nu is de grootste overname van het bedrijf aller tijden een feit, ervan uitgaande dat regelgevers geen blokkade opwerpen.

Ambitieuze overnamestrategie

ServiceNow kocht naast Veza al eerder dit jaar AI-firma Moveworks voor 2,85 miljard dollar. Het is duidelijk onderdeel van zijn push naar AI-tools die taken zonder menselijke supervisie kunnen voltooien. CEO Bill McDermott benadrukt dat AI overigens geen bedreiging vormt voor zakelijke software, maar juist kansen biedt door nauwe samenwerking tussen AI-modellen en geïntegreerde bedrijfsoplossingen. Het volledig vervangen van CRM’s, ITSM-platformen lijkt dus niet realistisch.

Armis brengt cyber exposure management

Armis, opgericht in 2015 door veteranen van de Israëlische intelligentiediensten, richt zich op het beschermen van moderne bedrijfsomgevingen. Het bedrijf biedt visibility, risicomanagement en real-time beveiliging voor alle verbonden assets. Dit omvat traditionele IT-apparatuur maar ook nieuwere IoT- en OT-systemen. We hebben in 2022 al eens een uitgebreid verhaal over het bedrijf geschreven en noemden het een goed bewaard geheim in onze regio. ServiceNow zal ongetwijfeld van plan zijn de features van Armis wel naar een groter publiek te brengen.

Lees ook: Armis Security maakt kwetsbaarheden IT, OT én IoT inzichtelijk

Het Armis Centrix cloud-native securityplatform monitort continu het volledige digitale aanvalsoppervlak van een organisatie, inclusief inventarisatie van alle assettypes en het volgen van apparaatgedrag. De oplossing beoordeelt risico’s op een agentless basis, er hoeft dus niets op een endpoint geïnstalleerd te worden. Een AI-engine aggregeert gedragsdata van miljarden apparaten wereldwijd om apparaten te classificeren, anomalieën te detecteren en automatisch te waarschuwen wanneer assets afwijken van veilige baselines.

Armis werkt met bedrijven in allerlei sectoren, van gezondheidszorg tot productie, de overheid en kritieke infrastructuur. Tot de klanten behoren de Nasdaq, Mondelez International, United Airlines, de haven van Antwerpen-Brugge, Colgate-Palmolive en DocuSign.

Forse investeringsrondes voorafgaand aan deal

Het bedrijf haalde tot nu toe 1,17 miljard dollar op over zeven investeringsrondes. Na rondes van 17 miljoen dollar in 2017, 30 miljoen in 2018 en 65 miljoen in 2019, nam Insight Partners in 2020 een meerderheidsbelang. Daarna volgden nog drie grote rondes: 300 miljoen dollar bij een waardering van 3,4 miljard in november 2021, 200 miljoen bij een waardering van 4,2 miljard in oktober 2024, en vorige maand nog een finale ronde van 435 miljoen onder leiding van Alphabet’s CapitalG.

CEO Yevgeny Dibrov meldde begin augustus dat het bedrijf 300 miljoen dollar aan jaarlijkse terugkerende omzet bereikte, een stijging ten opzichte van 200 miljoen een jaar eerder. Het bedrijf mikte toen nog op een beursgang in 2026.