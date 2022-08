Freshworks heeft updates voor verschillende producten samengevoegd in het Summer ’22-portfolio. Hiermee wil Freshworks bedrijven beter helpen klanten te ondersteunen vanuit verschillende kanalen

Veel van de uitgebrachte updates van Freshworks draaien om de Freshchat-applicatie. Dit is een chatapplicatie met een AI-bot en conversational messaging. De chatbot vormt samen met de producten Freshmarketer en Freshsales een complete ‘customer record-architectuur’.

Deze architectuur optimaliseert de customer experience en engagement door verschillende berichtenkanalen op één centraal platform te verzamelen. Dit zorgt voor slimmere en doelgerichtere interactie tussen klanten en werknemers.

Verbeterde messaging

De Summer ’22 updates moeten de klanteninteractie eenvoudiger, productiever en leuker maken. Dit onder meer met gebruiksvriendelijke automatisering met ingebouwde AI-functionaliteit die snel kan worden geïmplementeerd.

Een eerste update richt zich op moderne messaging-functionaliteit en klantbetrokkenheid. Dit wordt ondersteund door de Freshchat-applicatie. Hiervoor is Unified Customer Record (UCR) verbeterd, die de producten Freshmarketer, Freshsales en Freshchat samenvoegt en agents voorziet van een volledige klantcontext voor support-, sales- en marketingteams. In eerste instantie was deze oplossing alleen beschikbaar voor Shopify-klanten, maar is nu ook algemeen beschikbaar. Freshchat helpt agents sneller chatbots in te zetten op kanalen naar keuze, zoals Instagram, WhatsApp, Apple Business Chat en sms.

Een andere belangrijke update is de introductie van de door Fresmarketer ondersteunde CRM-functionaliteit voor e-commerce. Zo combineert de oplossing Freshmarketer voor Shopify marketing automatiseringsfunctionaliteit, multichannelcampagnes en conversational marketing via live chat en bots. Met deze oplossing kunnen klanten snel aan de slag met geavanceerde segmentatie, targeting, marketingcampagnes en rapportages in alle fasen van de customer journey.

Omnichannel customer support

Daarnaast omvat het Summer ’22-portfolio de door Freshdesk ondersteunde updates voor omnichannel customer support. Binnen deze updates zijn Freshdesk Omnichannel-integraties beschikbaar voor veelgebruikte customer supportplatforms. Klanten kunnen nu makkelijker hun eigen telecomoperator gebruiken voor het stroomlijnen van spraak- en messaging-gesprekken en zo hun spraakcommunicatiesoftware optimaliseren.

Ook biedt een integratie met Injixo bedrijven de mogelijkheid hun klantenserviceteams beter met Freshdesk te beheren. Met deze update voorspellen bedrijven de workloads over de verschillende kanalen, waardoor ze meer efficiënte beslissingen kunnen nemen over personeelsplanning en deze automatiseren.

Ook zijn er nieuwe integraties voor Instagram DM’s en Twilio SMS door het Freshworks Neo Platform. Met No-Code Custom Objects kunnen bedrijven hun eigen bedrijfsdata in Freshdesk inbrengen.

Verder bieden updates van Freshservice het gebied van IT Service Management nieuwe mogelijkheden. Met verbeterde On-Call Management wordt 24/7 beschikbaarheid van agents mogelijk gemaakt voor de IT-servicedesk en operationele teams. Een update van de tool Alert Management 2.0 moet de efficiëntie met meerdere out-of-the-box applicatie monitoring integraties verhogen en voegt op basis van ML geautomatiseerde waarschuwingsgroepering en e-mail alerts toe.

