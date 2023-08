Freshworks heeft onlangs Customer Service Suite gelanceerd. Deze allesoverkoepelende oplossing voor klantenservice gebruikt onder meer de eigen generatieve AI-tool Freddy voor een betere klanteninteractie en -dienstverlening.

De nu geïntroduceerde Customer Service Suite van Freshworks brengt selfservice bots, door agents uitgevoerde dialoogberichten en geautomatiseerd ticketbeheer samen in een enkele complete oplossing. De oplossing is eigenlijk een samenvoeging van de bestaande Freshchat- en Freshdesk-oplossingen, die wordt aangevuld met de eigen generatieve AI-oplossing Freddy AI. Deze laatste technologie moet bedrijven nog makkelijker met hun klanten om te gaan en deze een nog prettigere eindervaring te bieden.

Eigenschappen

Functionaliteit die Customer Service Suite biedt is onder meer het automatiseren en personaliseren van de selfservice voor verschillende kanalen. Hierbij helpen zogenoemde Freddy Self Service AI-bots klanten snel zelf antwoorden te vinden op hun vragen. Het neemt hierdoor minder tijd in beslag om tickets af te handelen.

De suite moet ook de productiviteit van agents versnellen en hun onderlinge samenwerking verbeteren. Freddy Copilot geeft agents de beste suggesties voor acties, stroomlijnt workflows en maakt voor hen een meer juiste en gepersonaliseerde dienstverlening mogelijk. Integratie met een geavanceerd ticketingsysteem verbetert daarnaast de onderlinge samenwerking.

Direct te gebruiken inzichten

Verder biedt Freddy Insights inzichten waarop direct actie kan worden ondernomen voor slimmere beslissingen. Hiervoor analyseert deze feature constant data op zoek naar belangrijke problemen, geeft het aanbevelingen om deze op te lossen en genereert het rapporten.