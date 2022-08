Jet-Stream komt met het nieuwe videoplatform Jet-Stream Cloud voor omroepen. Met het platform kunnen zij makkelijker streamingdiensten leveren die voldoen aan nieuwe technologie- en industriestandaarden.

Volgens de Nederlandse producent van videostreamingtechnologie biedt het een gebruiksvriendelijk videoplatform dat operationele kosten en de benodigde leveringstijd moet verminderen. Ook moet het cloudgebaseerde platform omroepen en andere media-aanbieders helpen meer controle over hun streaming te krijgen, de uptime, kwaliteit en prestaties te garanderen en de schaal van de dienstverlening te vergroten.

Functionaliteit

Het platform streeft tot 430 procent snellere streaming delivery te realiseren, waardoor bijvoorbeeld 4K- en 8K-streaming mogelijk is. De uptime wordt gegarandeerd op 99,999 procent. Dit is iets meer dan het industriegemiddelde van 99,998 procent. Ook biedt het platform functionaliteit als cloud encoders, realtime statistieken en geavanceerde workflow optimalisatie.

Omroepen krijgen hierdoor volledige controle over iedere stap in hun streaming-workflows. Daardoor kunnen zij ook diensten integreren en mixen met andere applicaties van de streamingspecialist.

Overige functies

Voor Jet-Stream Cloud introduceert het bedrijf ook andere functionaliteit voor het verbeteren van streaming. Zo wordt voor dataprotectie bijvoorbeeld een checklist geïntroduceerd waarmee kan worden bekeken of bepaalde dienstverleners GDPR-proof zijn en of moeten voldoen aan de US Cloud Act. In dit laatste geval kan dit grote privacyproblemen met zich meebrengen.

Verder biedt het platform Contextual Video Advertising. Hiermee kunnen uitgevers een hoge CPM-waarde behouden en kunnen adverteerders nog steeds targeten, zonder inbreuk te maken op de privacy van mensen.