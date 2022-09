Een investeringsmaatschappij is geïnteresseerd in een overname van DXC Technology. Dit bericht Bloomberg op basis van bronnen.

Volgens de nieuwswebsite zou minimaal één private investeringsmaatschappij de IT-integrator hebben benaderd voor een mogelijke overname. Welke investeringsmaatschappij deze stap heeft genomen, is niet bekend.

In ieder geval zou DXC Technology de overname serieus nemen en hiervoor adviseurs hebben aangetrokken. Een woordvoerder van de integrator zou hebben aangegeven dat er geen commentaar is en dat een mogelijke overname uit marktgeruchten bestaat.

Fusie

DXC Technology is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de aanbieder van IT-diensten CSC en het voormalige HPE Services. Al eerder stond de integrator in de belangstelling van andere partijen, waaronder Atos in begin 2021. Die gesprekken leidden niet tot een overname.

Veel IT-bedrijven staan de laatste tijd flink in de belangstelling van investeringsmaatschappijen. Dit komt mede doordat IT-bedrijven door de economische omstandigheden en vooruitzichten minder omzet boeken. Tegelijkertijd hebben ze last van hogere rentes voor leningen. Hierdoor draaien ook hun aandelenkoersen op een lager pitje. Private investeringsmaatschappijen, die over het algemeen over volle beurzen beschikken, ruiken hun kans.

