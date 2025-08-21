Thoma Bravo neemt Dayforce over voor 12,3 miljard dollar

Investeringsmaatschappij Thoma Bravo haalt Dayforce van de beurs voor 12,3 miljard dollar. Dayforce specialiseert zich in human capital management.

Thoma Bravo koopt elk aandeel af voor 70 dollar, 32 procent meer dan wat aandeelhouders op de beurs hadden ontvangen op 15 augustus.

HCM mikt (ook) op AI

Net als bij elke andere tech-overname van formaat speelt AI een grote rol bij de aankondiging van de deal. Dayforce positioneert zichzelf als een “generational software company” waarin AI centraal staat. CEO David Ossip ziet de overeenkomst met Thoma Bravo als een belangrijke versneller hiervoor: “Met Thoma Bravo partneren we met een organisatie die onze focus, resources en productinnovatie helpt te richten op een sprong voorwaarts als HCM-leider voor een door AI gevormde arbeidsmarkt.”

Holden Spaht, managing partner bij Thoma Bravo, benadrukt de strategische kansen: “Dayforce is uitstekend gepositioneerd om te voldoen aan de groeiende en veranderende behoeften van werkgevers en werknemers wereldwijd.”

Strategische overname

De Canadees-Amerikaanse Dayforce gaat dus van de beurs onder leiding van Thoma Bravo. Naast de totale overnamesom van 12,3 miljard dollar neemt een dochteronderneming van de Abu Dhabi Investment Authority deel als significante minderheidsaandeelhouder in de deal.

Voor Thoma Bravo past deze acquisitie perfect in het bestaande werkterrein, hoewel de nadruk de laatste jaren heeft gelegen op securityspelers. De firma heeft een bewezen trackrecord op tech-overnames, met onder meer Barracuda Networks (voorheen), Sophos, Proofpoint en sinds vorig jaar Darktrace in het portfolio.

Bewezen expertise

“Dayforce heeft een uitzonderlijke business opgebouwd door meedogenloze innovatie te combineren met diepe klantbetrokkenheid”, stelt Tara Gadgil, partner bij Thoma Bravo. De focus ligt op het versnellen van groei en het verdiepen van de klantimpact binnen het HCM-landschap.

De transactie moet nog goedkeuring krijgen van aandeelhouders en toezichthouders. Een exacte afronding is nog niet bekendgemaakt, maar beide partijen verwachten de deal binnenkort te sluiten.