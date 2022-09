Investeringsmaatschappij Vista Equity Partners heeft een overnamebod van omgerekend 4,2 miljard euro op KnowBe4 uitgebracht.

Vista Equity betaalt 24 euro per KnowBe4-aandeel. Dit is een meerwaarde van 39 procent ten opzichte van de laatste beursnotering van KnowBe4. Het bedrijf ziet sinds begin dit jaar zijn aandelenkoers naar beneden gaan.

Overnamebod bevestigd

KnowBe4 heeft de interesse van Vista Equity Partners bevestigd en gaat een werkgroep vormen om het overnamebod te bekijken. Hiermee wil het tegemoet komen aan de interesse die zijn huidige aandeelhouders wellicht voor het overnamebod tonen. Een mogelijke overname wordt niet gegarandeerd en er worden voorlopig ook geen verdere mededelingen over het traject gedaan voordat het onderzoek is afgesloten.

KnowBe4 levert security awareness-trainingen en een simulatieplatform voor het testen van phishing-aanvallen. Ook richt het zich op het bestrijden van CEO-fraude, ransomware en andere social engineeringstactieken.

Veel interesse in techbedrijven

Volgens experts, zo schrijft Reuters, is de interesse van Vista Equity partners in het security awareness-bedrijf opnieuw een teken dat investeerders momenteel interesse hebben in bedrijven die met een dalende aandelenkoers te maken hebben. Vooral zijn dit techbedrijven die last beginnen te krijgen van de stijgende rentes en de slechte economische vooruitzichten.

