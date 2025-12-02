Marvell dicht bij miljardenovername van Celestial AI

Marvell Technology staat op het punt een grote strategische overname af te ronden. Het bedrijf voert vergevorderde gesprekken om Celestial AI in te lijven. Dit is een snelgroeiende speler op het gebied van fotonische interconnects voor datacenters.

Dat meldt The Information, aangevuld met details van Reuters en MRVL Stock. De onderhandelingen zouden bijna rond zijn en een officiële aankondiging kan al snel volgen. De timing is opvallend, omdat Marvell vandaag zijn resultaten over het derde fiscale kwartaal presenteert.

Volgens bronnen gaat het om een overeenkomst van meerdere miljarden dollars, waarbij zowel contanten als aandelen worden ingezet. Inclusief prestatiegebonden betalingen kan de deal een waarde boven de vijf miljard dollar bereiken. Marvell en Celestial AI hebben vooralsnog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Celestial ontwikkelt cruciale technologie

Celestial AI ontwikkelt fotonische technologie waarmee datastromen in AI-systemen aanzienlijk sneller kunnen bewegen dan via traditionele koperen verbindingen. Het bedrijf gebruikt licht om chips met elkaar te laten communiceren. Dit is een aanpak die goed aansluit op de explosieve groei en complexiteit van moderne AI-modellen.

De huidige generatie AI-workloads loopt regelmatig tegen de beperkingen van elektrische interconnects aan, vooral wanneer rekenclusters op grote schaal worden opgeschaald. Fotonica wordt daarom gezien als een cruciale techniek om toekomstige datacenters efficiënter te maken.

Voor Marvell kan de overname meerdere strategische voordelen opleveren. Door fotonische technologie in eigen huis te halen wordt het bedrijf minder afhankelijk van derde partijen en krijgt het meer controle over de ontwikkeling van gecombineerde elektrische en optische oplossingen. Marvell levert al netwerkchips, high-speed I/O zoals SerDes en switching-oplossingen aan grote cloudproviders. Door photonic interconnects toe te voegen kan het bedrijf zijn portfolio verder integreren en aantrekkelijker worden voor klanten die op zoek zijn naar snellere en energiezuinigere AI-infrastructuur.

Combinatie van elektrisch en optisch verkeer

Daarnaast biedt de technologie van Celestial AI kansen om producten sneller op de markt te brengen en bestaande klanten breder te bedienen. Grote cloudpartijen die nu al op Marvell vertrouwen voor netwerkcomponenten zouden hiermee kunnen overstappen op een volledig geïntegreerde stack waarin elektrisch en optisch verkeer naadloos samenwerken.

Celestial AI haalde eerder dit jaar 250 miljoen dollar aan durfkapitaal op, waardoor de totale financiering uitkwam op 515 miljoen dollar. De startup wordt gesteund door een investeringsdivisie van AMD en heeft Intel-CEO Lip-Bu Tan in de raad van bestuur, wat de strategische waarde van het bedrijf verder onderstreept.