Het Windows Insider-programma, dat in 2014 werd gelanceerd voor feedback over de ontwikkeling van Windows, ondergaat een herstructurering van zijn testkanalen.

De Dev Channel zal worden omgedoopt tot Canary Channel en is bedoeld voor het testen van Microsofts meest experimentele functies. Canary Channel biedt Windows Insiders vroegtijdige toegang tot builds met weinig validatie en documentatie voor de release. Het betekent dat gebruikers onstabiele en ongeteste functies kunnen verwachten, waaronder belangrijke wijzigingen in de Windows-kernel, nieuwe API’s en meer.

Geen dagelijkse builds meer

De Canary Channel “zal geen dagelijkse builds ontvangen”, maar mogelijk wel oplopende release builds. Canary Channels voor andere softwarereleases, zoals Chrome Canary en Firefox Nightly, worden eenmaal per dag bijgewerkt, en Microsofts interne Canary Channel werd in het verleden dagelijks bijgewerkt.

De Dev Channel daarentegen wordt gereboot, waarbij Microsoft vroege functies blijft testen die misschien nooit de stabiele versie van het besturingssysteem zullen halen.

De Beta en Release Preview Channels worden niet gewijzigd. De Beta Channel zal stabieler zijn dan de Dev Channel, met functies die het publiek waarschijnlijk uiteindelijk zullen bereiken.

Microsoft zal Windows 11 beetje bij beetje updaten. Kleine aanpassingen zullen regelmatig worden uitgebracht, en grotere pakketten updates zullen een paar keer per jaar worden gebundeld. Meer uitgebreide structurele veranderingen zullen worden beperkt tot eenmalige “feature updates” die als basis dienen voor toekomstige veranderingen.

De herstructurering kan op korte termijn enig ongemak veroorzaken voor mensen in de Dev Channel. Huidige insiders van de Dev Channel zullen automatisch worden verplaatst naar de Canary Channel, waar zij Windows-updates met build-nummers in de 25000 zullen blijven ontvangen.

Om naar de opnieuw opgestarte Dev Channel te verhuizen om de builds uit de 23000-reeks te verkrijgen, is een schone installatie van het besturingssysteem nodig, hoewel het mogelijk is voor huidige Beta- en Release Preview Channel-gebruikers (beide met builds in de 22000-reeks) om naar de nieuwe Dev Channel te verhuizen zonder Windows opnieuw te installeren.

