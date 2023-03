De Chinese e-commerce- en techgigant Alibaba splitst zichzelf op in zes aparte bedrijven. Deze opsplitsing zou de e-commerce- en techgigant, naar eigen zeggen, beter in staat te stellen te reageren op veranderingen in de markt. Ook moeten de bedrijven zelfstandig sneller kunnen innnoveren in de respectievelijke markt- en industriesegmenten.

In een blog op de eigen website stelt Alibaba dat de opsplitsing in zes verschillende entiteiten de grootste organisatorische verandering is die het bedrijf in zijn 24-jarig bestaan doorvoert. De structuurverandering moet het bedrijf beter in staat stellen in te spelen op de vraag van de markt en daarbij verdere groei bewerkstelligen.

Zes aparte business groups

Meer concreet wordt het bedrijf opgedeeld in zes aparte zogenoemde business groups. Dit zijn de Cloud Intelligence Group, de Taobao Tmall Commerce Group, de Local Services Group, Cainiao Smart Logistics, de Global Digital Commerce Group en de Digital Media and Entertainment Group.

Iedere entiteit, met uitzondering van de Taobao Tmall Commerce Group die volledig in handen van van Alibaba blijft, krijgt een eigen CEO aan het roer. Deze CEO’s dragen volledige verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van deze dochterondernemingen, maar blijven wel rapporteren aan de huidige CEO Daniel Zhang van de e-commerce- en techgigant. Zhang zal ook optreden als CEO van de Cloud Intelligence Group.

De zes nieuwe afzonderlijke Alibaba-bedrijven kunnen ook zelfstandig kapitaal ophalen buiten het moederbedrijf om. Ook behoort een beursgang voor een dochteronderneming tot de mogelijkheden.

Cloudactiviteiten naar CI Group

In de Cloud Intelligence Group worden de hyperscale- en andere cloudactiviteiten van Alibaba ondergebracht. Denk daarbij aan de public cloudomgeving, Alibaba Cloud, het collaborationplatform DingTalk en de diverse AI-activiteiten.

Het populaire e-commerceplatform AliExpress gaat onder de Global Digital Commerce Group vallen.

Einde aan onrustige periode

Met de opsplitsing van Alibaba lijkt er een einde te komen aan een periode van onrust rondom de e-commerce- en techgigant. Deze ontstond nadat de Chinese Communistische Partij een beurgang van de eigen financiële dienstverlener Ant Group van Alibaba verhinderde en oprichter Jack Ma op een ‘zijspoor’ werd gezet.

De nu doorgevoerde opsplitsing in zes aparte bedrijven van het e-commerce- en techconcern verzwakt de dominante (economische) positie van Alibaba, wat de Chinese overheid niet slecht uitkomt, zo is de gedachte.

