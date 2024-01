Visma | Raet splitst zich op in twee aparte bedrijven: Visma | Raet en Peple. Beide nieuwe bedrijven gaan zich concentreren op een eigen product, dat is het doel van deze opsplitsing. De scheiding moet beide bedrijven in staat stellen om sneller te reageren op marktomstandigheden.

De splitsing is vooral ingegeven om beide nieuwe bedrijven in staat te stellen sneller in te spelen op de behoeften van klanten in specifieke marktsegmenten, stelt Visma. Daarnaast past de opsplitsing in de strategie van Visma, waarbij meerdere kleinere, gefocuste bedrijven werken aan het automatiseren en optimaliseren van bedrijfskritische processen voor klanten in verschillende markten.

De bedrijven gaan volledig zelfstandig opereren, met een eigen focus, strategie en een op de markt afgestemd softwareportfolio. Daarnaast krijgen beide bedrijven hun eigen verkoop- en marketingteams, klantenondersteuning en productontwikkeling.

Verder krijgen zowel Visma | Raet als Peple een eigen HR-, financiële- en IT-afdeling.

Werkzaamheden Visma | Raet

Met de splitsing van het oorspronkelijke Visma | Raet in twee aparte bedrijven gaat de nieuwe entiteit Visma | Raet zich specifiek richten op het leveren en ontwikkelen van de Youforce-software. Dit is HR- en payroll-software, met name bedoeld voor zorginstellingen of centrale en lokale overheden.

Het bedrijf heeft na de splitsing ongeveer 450 medewerkers en komt onder leiding te staan van Gerard Schiebroek, die momenteel directeur is van het ‘oude’ Visma | Raet. “De keuze voor deze splitsing maakt dat we onze prestaties verder kunnen doorzetten en onze klanten nog beter kunnen bedienen met onze software”, zegt Schiebroek.

Peple voor onderwijssector

Het andere nieuwe bedrijf, Peple, gaat zich met het bestaande product Visma.net HRM & Payroll richten op de onderwijssector, maar ook op klanten uit de zorgsector en de zakelijke markt.

Na de afsplitsing heeft het bedrijf ongeveer 100 medewerkers en komt het onder leiding te staan van Peter Verdaasdonk, oprichter van Visma | Advitrae en eerder Managing Director daarvan. “We vormen met Peple een nieuw bedrijf en doen dit met een groep gemotiveerde mensen die al gewend is zich volledig op één softwareproduct en de bijbehorende markten te richten. Het verdergaan als een apart bedrijf voelt daarom heel vertrouwd. Uiteraard blijven we opereren onder de vlag van Visma”, legt Verdaasdonk uit.

Beide bedrijven blijven overigens werken vanuit hetzelfde kantoor in Amersfoort.

