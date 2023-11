Het Chinese Alibaba brengt zijn cloudactiviteiten toch niet in een apart bedrijf onder. Dit maakte de e-commerce- en techgigant onlangs bekend. Deze beslissing koste het bedrijf direct maar liefst 18 miljard euro (20 miljard dollar) aan beurswaarde.

Het Chinese e-commerce-bedrijf Alibaba heeft besloten de spin-off van zijn cloudactiviteiten niet door te laten gaan. Het bedrijf wijt dit aan de recente exportrestricties van de VS voor hoogwaardige chips.

Deze exportrestricties zou veel onzekerheid voor investeerders in het nieuwe bedrijf met zich meebrengen, geeft Alibaba aan. Daarom is besloten de spin-off voorlopig niet door te laten gaan, aldus de verklaring in de kwartaalresultaten over het derde kwartaal van 2023.

Beurswaarde flink onderuit

De aankondiging veroorzaakte op de beurs in Hong Kong een val van 10 procent van het aandeel van Alibaba. Deze koersval zorgde er voor dat de beurswaarde van de e-commerce-gigant daalde met maar liefst 20 miljard dollar, schrijft Reuters.

De spin-off van de cloudbusiness van Alibaba werd in maart van dit jaar aangekondigd. Het was een onderdeel van het plan om het hele concern in zes aparte onderdelen op te knippen. Toen werd de waarde van de cloudactiviteiten, zoals Alibaba Cloud, nog tussen de 41 en 60 miljard dollar geschat.

Meer investeren in AI

Alibaba maakte wel andere plannen bekend, zo wil het Chinese bedrijf zijn aandacht meer gaan richten op het versterken van de cloudactiviteiten en op AI-oplossingen en -toepassingen. Experts geven aan dat het behouden van de cloudactiviteiten door Alibaba wellicht ook heeft te maken met de ambities die er zijn op dit gebied.