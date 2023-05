Microsoft heeft Windows 11 Insider Preview Build 23451 uitgebracht, die veel updates en verbeteringen naar het besturingssysteem brengt. Een van de nieuwe functies is een gemoderniseerd detailvenster in de File Explorer, waarmee gebruikers toegang krijgen tot gerelateerde inhoud, op de hoogte blijven van bestandsactiviteiten en kunnen samenwerken zonder een bestand te openen.

Dit niveau van contextuele informatie omvat bestandsminiaturen, deelstatus en -knoppen, gerelateerde bestanden en e-mails en andere details. Om dit nieuwe “detailvenster” in te schakelen, moeten gebruikers op “Detailvenster” klikken in het menu Beeld. Vervolgens kunnen ze het inschakelen met de knop aan de rechterkant van de opdrachtbalk.

Ideeën verder uitwerken

Een andere belangrijke update van Windows 11 is de uitbreiding van het menu Start met “meldingen”. Hoewel sommigen deze meldingen misschien beschouwen als advertenties voor Microsofts andere producten, zoals Microsoft 365 en OneDrive, bieden ze snelle toegang tot kritieke accountgerelateerde meldingen. Het bedrijf test deze functie sinds november 2022, en het zal nu worden uitgerold naar meer gebruikers. Deze advertenties zullen verschijnen in de sign-out flyout van het Windows 11 Start menu, en gebruikers kunnen ze beheren door te gaan naar Personalisatie > Start in de Windows 11 Instellingen app.

Een glimp van wat Windows 11 kan zijn

Daarnaast heeft Microsoft aangekondigd dat met deze Insider Preview Build twee verschillende Windows Spotlight-ontwerpen, of behandelingen, worden getest. Deze ontwerpen zullen 4K-portretafbeeldingen tonen en extra details geven over elke desktopafbeelding. Zowel volledig scherm als geminimaliseerde modi zullen beschikbaar zijn voor gebruikers om uit te kiezen, maar de ontwerpen zullen variëren over verschillende pc’s in het Dev Channel voor Insiders en zullen alleen beschikbaar zijn in het Engels. Het is belangrijk op te merken dat functies die in het Dev Channel worden getest, aan verandering onderhevig kunnen zijn. Bovendien worden ze mogelijk nooit vrijgegeven voor het grote publiek. Deze updates en verbeteringen bieden echter een kijkje in wat gebruikers in de toekomst van Windows 11 kunnen verwachten.

Lees ook: Geen feature updates meer voor Windows 10