Microsoft heeft middels een blogpost bevestigd dat er geen feature updates meer komen van Windows 10. Versie 22H2 zal alleen op het gebied van security nog maandelijks bijgehouden worden totdat het platform in 2025 end-of-life wordt.

Microsoft moedigt gebruikers aan om de upgraden naar Windows 11. Dit is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Om aan de vereisten van de update te voldoen, moet een computer bijvoorbeeld TPM (Trusted Platform Module) 2.0 ondersteunen. Deze security-maatregel versleutelt schijfgegevens automatisch en is nodig om spraakbediening via Windows Hello mogelijk te maken.

TPM 2.0 wordt alleen vanaf de 8e generatie Intel Core-processoren ondersteund, terwijl de 1e generatie Ryzen aan de AMD-kant buiten de boot valt. Ook Secure Boot, een optie die door UEFI-firmware moet worden ondersteund, is nodig om Windows 11 te draaien.

Planning

De roadmap voor Windows-updates is ook om die reden belangrijk voor zowel organisaties als individuele gebruikers. Uit onderzoek van Lansweeper bleek vorig jaar dat slechts zes op de tien pc’s gereed is voor Windows 11. Voor veel organisaties zit er niets anders op dan het aanschaffen van nieuwe apparatuur. De uiterlijke datum voor een dergelijke upgrade is inmiddels al een tijdje bekend: op 14 oktober 2025 bereikt Windows 10 namelijk de zogeheten ‘end-of-support’-status.

Met de aankondiging van Windows 11 werd al duidelijk dat Microsoft niet van plan was om Windows 10 voor eeuwig te blijven ondersteunen. In 2015 claimde de techgigant dat het voortaan Windows-as-a-Service als de toekomst zag, zonder een verduidelijking van wat dit echt zou betekenen. Net als met populaire versies als Windows 98 en XP zullen volhardende gebruikers dus toch gedwongen de sprong naar de nieuwste variant moeten maken.

