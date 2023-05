Bestuurders van Android-aangestuurde auto’s kunnen binnenkort meer met hun infotainment-systeem. In veel gevallen is het draaien van een app al mogelijk via een Android-telefoon, maar nu krijgen veel applicaties ook een echte native-versie voor auto’s. Dat laat Google weten in een blog.

De eerste voertuigen met ondersteuning van de nieuw gecreëerde applicaties zijn afkomstig van Polestar. SiliconANGLE merkt op dat dit merk een van de eerste merken was dat Google-ondersteuning had. Google verwacht dat het aantal ondersteunde auto’s bijna zal verdubbelen.

Bijna 200 miljoen auto’s zouden nog dit jaar kunnen rekenen op een nieuwe versie van Android Auto. Google spreekt over ‘het beste van je telefoon naar je auto’ brengen. Samen met partners werkt de techgigant aan de integratie van collaboration-apps als Teams en Zoom. Zo kunnen bestuurders productief blijven op de weg.

Entertainment

Daarnaast spreekt Google over meer entertainment-opties. Het kijken van YouTube klinkt niet al te veilig om op de weg te doen, dus Google is er als de kippen bij om een acceptabel voorbeeld hierbij te noemen: een filmpje kijken als je op iemand aan het wachten bent. Uiteindelijk zal dit niet heel anders zijn dan het bekijken van YouTube op je telefoon.

Een wat spannendere integratie is met Waze. Door de samenwerking kunnen bestuurders snel EV-stations vinden, drukte vermijden en op de hoogte zijn van wegafsluitingen.

