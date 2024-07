Android-apps uit alternatieve app stores straks te updaten via Play Store

Google maakt het binnenkort mogelijk Android-apps te updaten die via sideloading of uit alternatieve app-stores zijn gedownload. Dit kan dan gewoon via de eigen app-winkel Play Store.

Tot nu toe was het niet mogelijk Android-apps die via sideloading of uit alternatieve app-stores een update te geven. Volgens de laatste bètaversie van de Play Store gaat Google nu echter van deze policy afwijken.

Uit een zogenoemde APK Teardown blijkt dat in de meest recente Google Play Store (bèta)versie 42.0.18 een nieuwe optie in de app listing-pagina zit. Die maakt het mogelijk apps uit alternatieve app-stores (automatisch) te updaten. Dit maakt het handmatig downloaden van nieuwe app-versies of het gebruiken van een andere bron voor het updaten overbodig.

Hierdoor zou de officiële Play Store meer update-ownership krijgen voor apps die vanuit een andere omgeving is gedownload. Dus ook al heeft een geïnstalleerde app een andere herkomst, dan zou het tóch mogelijk zijn deze te updaten via het officiële kanaal. Mits deze hierop te vinden is, natuurlijk.

Nieuwe knop

De laatste versie van Google Play laat een nieuwe ‘Update from Play’-knop zien voor ge-sideloade apps. Ook geeft de app listing een waarschuwing dat de betreffende app niet uit Google Play afkomstig is, maar vanuit een andere omgeving. Dat gaf de Play Store al aan sinds Android 14, maar gebruikers kunnen die app straks gewoon kiezen of ze deze willen updaten uit de originele bron of vanuit de Google Play Store.

Nog wat onduidelijkheid

Nog onduidelijk is of aanklikken van de nieuwe knop ervoor zorgt dat updaten vanuit de Play store de default wordt voor toekomstige updates of niet. Ook is de update nog niet naar alle eindgebruikers gepusht, hoewel deze wellicht binnenkort via een server-side update wordt verwacht.

