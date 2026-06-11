Microsoft hervat automatische uitrol van Copilot op pc’s

Microsoft is opnieuw begonnen met de automatische installatie van de Microsoft 365 Copilot-app op zakelijke Windows-systemen. Daarmee komt een einde aan een pauze van enkele maanden die eerder werd ingelast na technische problemen en kritiek van klanten. De uitrol moet volgens planning begin juli zijn afgerond.

De Microsoft 365 Copilot-app wordt automatisch toegevoegd aan systemen waarop de Microsoft 365-desktopapplicaties al aanwezig zijn. De uitrol was oorspronkelijk eind 2025 gestart, maar werd later tijdelijk stilgelegd. Microsoft sprak destijds van een technisch probleem, terwijl veel beheerders zich stoorden aan het feit dat de software zonder expliciete toestemming op beheerde bedrijfsapparaten verscheen.

Volgens berichten in het Microsoft 365 Admin Center wordt de uitrol deze maand hervat. Organisaties kunnen de installatie nog steeds blokkeren via de beschikbare beheerinstellingen, maar standaard wordt de applicatie opnieuw uitgerold naar in aanmerking komende systemen.

Klantcontrole naast adoptie

Microsoft probeert daarbij een balans te vinden tussen brede adoptie en klantcontrole. In april introduceerde het bedrijf de policy RemoveMicrosoftCopilotApp, waarmee organisaties ongebruikte Copilot-installaties automatisch kunnen laten verwijderen. Dat gebeurt alleen wanneer Microsoft 365 Copilot aanwezig is, de app niet door de gebruiker zelf is geïnstalleerd en deze gedurende 28 dagen niet is gebruikt.

De maatregel was bedoeld om beheerders meer grip te geven op de aanwezigheid van de AI-assistent binnen hun Windows-omgevingen. Gebruikers kunnen de applicatie na verwijdering desgewenst opnieuw installeren. De hervatting van de automatische uitrol laat echter zien dat Microsoft Copilot tegelijkertijd nadrukkelijker onderdeel wil maken van de standaardwerkplek.

Copilot centraal in AI-strategie

De hernieuwde uitrol toont hoe centraal Copilot inmiddels staat in de AI-strategie van Microsoft. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren de assistent geïntegreerd in Windows, Microsoft 365 en diverse andere producten. Tegelijkertijd lijkt Microsoft sommige minder succesvolle Copilot-integraties juist terug te draaien om de gebruikerservaring overzichtelijker te maken.

De automatische installatie van de Copilot-app blijft gevoelig liggen bij veel IT-beheerders. Niet zozeer vanwege de functionaliteit van de software zelf, maar omdat organisaties verwachten dat wijzigingen op beheerde endpoints uitsluitend plaatsvinden na een bewuste keuze van de beheerder. Critici zien de hervatte uitrol daarom als een nieuwe test van hoeveel ruimte zakelijke klanten Microsoft geven om AI-functionaliteit standaard onderdeel van de werkplek te maken.

Naast de hervatting van de uitrol zijn er aanwijzingen dat Microsoft werkt aan een verdere consolidatie van zijn AI-diensten. Diverse waarnemers spreken over een toekomstige Copilot-superapp waarin meerdere Copilot-functionaliteiten samenkomen. Microsoft heeft dergelijke plannen vooralsnog niet officieel bevestigd.