Google voegt AI-samenvattingen toe aan zijn Files-app in Android

De Files-app in Android krijgt een AI-feature die samenvattingen maakt van in de app opgeslagen documenten. Dit blijkt uit onderzoek van verschillende Google-watchers van de broncode van een komende bèta-release.

Uit onderzoek door Android Authority en 9to5Google van de APK van de nieuwe bèta-release van de Files-app, blijkt dat de techgigant deze nu AI-functionaliteit meegeeft voor het samenvatten van de opgeslagen documenten. In elk geval voor de Android-versie. Hoewel de feature nog niet officieel is, blijkt wel dat achter de schermen Google dit actief ontwikkelt.

Verbetering van AI voor Search?

De nieuwe feature lijkt een doorontwikkeling te zijn van de eerder gepresenteerde functionaliteit voor samenvattingen in Search met behulp van AI. Deze feature had veel last van incorrecte antwoorden en hallucinaties, vooral door de kwaliteit van de informatie die het van het internet plukte.

Blijkbaar ziet Google dat het samenvatten van min of meer betrouwbare bestanden van gebruikers zelf meer succes kan opleveren.

Motor is Gemini Nano LLM

Onder de motorkap scant het door Google gebruikte LLM, in dit geval waarschijnlijk het meest lichte Google LLM of Gemini Nano, de tekstbestanden. Het model geeft daarop beschrijvingen van waar ieder bestand over gaat. Eindgebruikers kunnen op deze manier de samenvatting van een document scannen in plaats van dit eerst te openen als zij naar een bepaald document op zoek zijn.

Het gebruik van Gemini Nano als ondersteunend LLM geeft volgens beide Google-watchers aan dat de dataverwerking ‘on device’ plaatsvindt en niet in een cloudomgeving. Ook kan de feature naar eigen inzicht worden aan- en uitgezet.

Geschikte devices nog onduidelijk

Het on-device verwerken van de data voor de samenvattingen in de Files-app kan op dit moment nog beperkt zijn tot Google’s eigen Pixel-smartphones die steeds meer van AI worden voorzien. Denk aan de mogelijkheden die de recent geïntroduceerde Google Pixel 9 heeft gekregen.

Of de feature inderdaad echt en bijvoorbeeld ook voor niet-Google Android-smartphones beschikbaar komt, is nog onbekend.

