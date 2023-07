Evernote heeft een grote reorganisatie doorgevoerd en heeft zijn operationele werkzaamheden naar Italië overgebracht. Dit maakt het Italiaanse moederbedrijf Bending Spoons onlangs bekend.

Evernote werd in november 2022 door het Italiaanse techbedrijf overgenomen, dus de reorganisatie komt niet geheel onverwacht uit de lucht vallen. De reorganisatie heeft tot gevolg dat de meeste werknemers in de VS en in Chili zijn ontslagen. De overgebleven medewerkers voeren hun werkzaamheden nu vanuit Italië uit.

Meer operationele efficiëntie

Om hoeveel ontslagen het gaat, is niet bekendgemaakt. Begin dit jaar werden al 129 medewerkers al ontslag aangezegd. Reden voor Bending Spoons voor het overbrengen van de Evernote-activiteiten is meer operationele efficiency.

Evernote was eerder een veelbelovende app voor het maken van notities en planningen en op het gebied van collaboration. Al enkele jaren heeft de app last van de wet op de remmende voorsprong en heeft zijn marktleiderschap op dit gebied moeten afstaan.

Vooral omdat big techbedrijven als Microsoft, Google of bijvoorbeeld Slack met eigen gratis oplossingen voor deze functionaliteit op de makt kwamen.

