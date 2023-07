Azure AD zal voortbestaan onder de naam Microsoft Entra ID. Microsoft brengt de tool zo onder in de Identity- en Access-suite, die het ongeveer een jaar geleden bedacht. De keuze is logisch vanuit het oogpunt van Microsoft, maar verwarrend vanuit het oogpunt van de gebruiker.

Azure Active Directory (AD) is de vertrouwde naam van de beheertool van identiteit en toegang. Microsoft komt nu als een olifant in de porseleinkast en kondigt de naamsverandering naar Microsoft Entra ID aan. Alle functies van Azure AD krijgen ook een nieuwe Entra-naam. Binnen Entra zal Azure AD worden ondergebracht samen met Permissions Management, Verified ID, ID Governance, Workload ID, Internet Access en Private Access.

Entra neemt al een heel portfolio van Microsoft-producten onder zijn naam. Met Entra wil de techgigant alle Identity- en Access-producten samenbrengen. Toch bestaat de verzamelnaam nog maar één jaar.

Logisch, maar verwarrend

De vertrouwde naam omverwerpen en vervangen, kan niet zonder verwarring en onrust te zaaien bij gebruikers. Dat zien we in de reacties onder de blog.

Dergelijke reacties wilde de blog voorkomen door gebruikers vooraf gerust te stellen: “Ik wil u verzekeren dat uw werk om uw organisatie, klanten, partners en de investeringen die u hebt gedaan in de implementatie van Azure AD te beschermen, ononderbroken zal doorgaan. Alle configuraties en integraties blijven werken zoals ze nu doen, zonder dat u iets hoeft te doen. U zult zien dat de nieuwe naam in augustus 2023 in Microsoft-productervaringen verschijnt.”

Toch brengt het werk met zich mee voor IT-administratoren op een ander vlak, zij moeten de naamsverandering doorvoeren in handleidingen en interne documenten.