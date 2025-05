Microsoft bereidt Azure AI Foundry voor op integratie Grok AI

Microsoft treft voorbereidingen om het Grok AI-model van xAI, het AI-bedrijf van Elon Musk, te hosten binnen zijn Azure AI Foundry-platform.

Dat blijkt volgens The Verge uit informatie van een betrouwbare bron binnen het bedrijf. De gesprekken met xAI zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden, en het Grok-model zal mogelijk binnenkort beschikbaar komen voor zowel ontwikkelaars als voor interne productteams van Microsoft.

Azure AI Foundry is Microsofts ontwikkelomgeving voor AI-toepassingen. Het platform biedt toegang tot tools, infrastructuur en diverse AI-modellen. Door Grok op te nemen in het aanbod, kunnen ontwikkelaars het model integreren in eigen toepassingen. Dit terwijl Microsoft het potentieel inzet binnen diensten zoals Copilot of Dynamics 365. Microsoft zelf weigert voorlopig commentaar te geven op de berichtgeving.

Microsoft zet niet alleen in op OpenAI

De stap past binnen Microsofts bredere strategie om een leidende rol te spelen als infrastructuurleverancier voor AI-modellen. Onder leiding van CEO Satya Nadella breidt het bedrijf zijn ondersteuning uit naar modellen van diverse aanbieders, ondanks de nauwe samenwerking met OpenAI. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld het DeepSeek R1-model razendsnel uitgerold op Azure, een ongebruikelijke snelheid voor het techbedrijf.

Een opvallend detail is dat Microsoft naar verluidt enkel hostingcapaciteit zal bieden voor Grok, en niet betrokken is bij de training van toekomstige xAI-modellen. Elon Musk heeft eerder aangegeven dat xAI zijn modellen voortaan intern zal trainen, na het annuleren van een miljardencontract met Oracle.

Gespannen verhoudingen

De samenwerking met xAI zou intern bij Microsoft mogelijk gevoelig liggen, mede door Musks betrokkenheid bij het omstreden DOGE-project. Daarnaast zijn er toenemende spanningen met OpenAI. Vorige maand spande OpenAI een rechtszaak aan tegen Musk, en ook tussen Microsoft en OpenAI zouden de verhoudingen onder druk staan.

Met de mogelijke komst van Grok naar Azure versterkt Microsoft zijn positie als neutraal platform voor meerdere AI-modellen. GitHub Copilot ondersteunt inmiddels al modellen van onder meer Anthropic en Google. Het ligt in de lijn der verwachting dat Microsoft gebruikers in de toekomst meer keuzevrijheid biedt in welke AI-modellen zij binnen hun applicaties willen gebruiken.