Azure-groei jaagt winst op voor Microsoft

Microsoft heeft sterke kwartaalcijfers gepresenteerd. Dit leidde tot een koersstijging van ruim 7% in de handel na het sluiten van de beurs. Deze stijging kwam door een sterke groei in de cloudactiviteiten en een positieve verwachting voor het komende kwartaal.

In het derde kwartaal boekte het bedrijf een winst van 3,46 dollar per aandeel (exclusief bepaalde kosten), wat ruim boven de verwachte 3,22 dollar lag. De omzet steeg met 13% tot 70,07 miljard dollar, terwijl analisten op 68,42 miljard hadden gerekend. De nettowinst bedroeg 25,8 miljard dollar, een lichte stijging ten opzichte van 21,9 miljard dollar een jaar eerder.

Voor het lopende kwartaal rekent Microsoft op een omzet tussen 73,15 en 74,25 miljard dollar, wat hoger ligt dan de marktverwachting van 72,26 miljard. De Azure-cloudactiviteiten zouden in constante valuta met 34 tot 35% moeten groeien, sneller dan de eerder verwachte 31,5%.

Financieel directeur Amy Hood gaf aan dat de investeringen in het nieuwe boekjaar verder zullen stijgen, maar minder snel dan in boekjaar 2025. Ze verwacht een operationele marge van 43,35% in 2026, iets lager dan de marktverwachting.

Forse investeringen in AI-infrastructuur

De gunstige vooruitzichten stellen beleggers gerust, zeker met het oog op mogelijke effecten van Amerikaanse invoertarieven, die investeringen in AI-datacenters zouden kunnen raken. Eerder gaf topman Satya Nadella (foto) aan dat Microsoft van plan is ongeveer 80 miljard dollar te investeren in AI-infrastructuur, waarvan veel onderdelen uit het buitenland moeten komen.

Afgelopen kwartaal investeerde het bedrijf 16,75 miljard dollar in kapitaalprojecten, vooral in nieuwe datacenters. Dat is 53% meer dan een jaar eerder en ook hoger dan de verwachte 16,37 miljard.

De omzet uit Azure steeg met 33%, waarbij ongeveer de helft van die groei kwam door toenemende vraag naar AI-diensten. Drie maanden geleden gaf Microsoft aan moeite te hebben met de uitvoering van sommige Azure-projecten buiten AI, maar volgens Hood is daar inmiddels verbetering zichtbaar. Ook zou het bedrijf sneller dan verwacht extra infrastructuur hebben kunnen toevoegen.

Github Copilot heeft ruim 15 miljoen gebruikers

De Intelligent Cloud-divisie, waaronder Azure valt, leverde 26,75 miljard dollar op, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar. Dit is mede te danken aan de toegenomen populariteit van de AI-gestuurde programmeerassistent GitHub Copilot, die inmiddels meer dan 15 miljoen gebruikers heeft, tegenover ruim 3 miljoen een jaar eerder.

De divisie Productivity and Business, met onder andere Office en LinkedIn, zag de omzet met 10% stijgen tot 29,94 miljard dollar. LinkedIn had wel last van een zwakke arbeidsmarkt, wat invloed had op de vraag naar de recruitmentdiensten.

Belangstelling voor Windows groeit

De divisie More Personal Computing, waar onder andere Windows, zoekadvertenties en hardware onder vallen, groeide met 6% tot 13,37 miljard dollar. De verkoop van apparaten en Windows-licenties steeg met 3%, ondanks hoge voorraden. Microsoft gaat eind oktober de ondersteuning voor Windows 10 stopzetten, waardoor bedrijven versneld overstappen op Windows 11. Het aantal installaties steeg in het kwartaal met 75%. Nadella gaf aan dat de commerciële belangstelling voor Windows groeit nu het einde van de ondersteuning voor Windows 10 dichterbij komt.

Verder bevestigde Microsoft opnieuw zijn samenwerking met OpenAI. Het bedrijf heeft het eerste recht om extra rekencapaciteit te leveren wanneer OpenAI dat nodig heeft. Als Microsoft dat niet kan bieden, mag OpenAI andere cloudleveranciers inschakelen.

Ondanks de koersstijging na beurs blijft het aandeel Microsoft dit jaar tot nu toe iets meer dan 6% in de min.