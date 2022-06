Alle identity- en access management-oplossingen van Microsoft staan voortaan bekend als Microsoft Entra.

De techgigant is meerdere producten aan het rebranden. In april werden alle data governance- en compliance-oplossingen ondergebracht in Microsoft Purview. Niet lang daarna doopte Microsoft elke managed security-dienst om tot Microsoft Security Experts. Vorige week kreeg het database management-portfolio dezelfde behandeling. De nieuwste toevoeging is Microsoft Entra, een verzameling van alle oplossingen voor identity en access management.

Microsoft Entra

Microsoft Entra is meer dan een label. Aan de basis staan Azure Active Directory, CloudKnox Permissions Management en Verifiable Credentials. Het drietal wordt voortaan op een centraal platform aangeboden.

Azure Active Directory bevat alle benodigdheden voor inlogomgevingen. Systemen zijn te beveiligen met wachtwoorden, gebruikersnamen en multi-factorauthenticatie. CloudKnox Permissions Management is vergelijkbaar met Active Directory, maar een stuk effectiever voor multicloud-omgevingen. De productgroep staat bekend als Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM). Tot slot maakt Verifiable Credentials het mogelijk om gegevens op fysieke documenten (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) veilig te gebruiken voor authenticatie.

De drie oplossingen zijn voortaan op een centraal platform beschikbaar. De prijzen veranderen niet. Voor Azure Directory en Verifiable Credentials betaal je per gebruiker per maand; voor CloudKnox Permissions Management betaal je per cloud resource per maand.

Toekomstbestendig

Werk je uitsluitend met Azure Directory, dan kan je de rest van het aanbod negeren. Heb je op een later moment interesse in de rest, dan kan je direct aan de slag. Dat is de reden voor de verandering. Geen enkele organisatie weet op dag één hoe hun identity- en access management-omgeving er over tien jaar uitziet. Hoewel bijna iedereen met Azure Active Directory begint, kan de vraag naar CIEM met verloop van tijd ontstaan. Het is efficiënter om alles vanaf het begin in te regelen, maar dat gebeurt zelden. Het nieuwe platform biedt een oplossing. Integraties worden automatisch aangelegd en configuraties zijn te spiegelen.

Microsoft Entra is direct beschikbaar. Microsoft liet tijdens de aankondiging weten dat het platform op de lange termijn wordt uitgebreid met nieuwe, betaalde producten.