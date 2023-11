Veeam heeft versie 2 van Veeam Backup for Salesforce geïntroduceerd, waarmee de oplossing nieuwe securityfeatures en veilige test- en ontwikkelomgevingen krijgt.

Veeam biedt al enige tijd een backup-oplossing voor Salesforce-omgevingen. Gebruikers kunnen hiermee hun Salesforce-data en -metadata veiligstellen en problemen voorkomen. Denk hierbij aan het tegengaan en herstellen van menselijke, integratie- en corruptiefouten.

Nieuwe functionaliteit

In de tweede versie van Veeam Backup for Salesforce is de functionaliteit uitgebreid voor het ondersteunen van meerdere Salesforce Cloud-omgevingen. Onder andere worden nu ook de Salesforce Government- en Education Cloud door de dataprotectie- en hersteloplossing gedekt. Ook de Field Service-, COQ-, Person Accounts- en beheerde pakketten worden nu door de dedicated Veeam backup-oplossing ondersteund.

Daarnaast is meer securityfunctionaliteit toegevoegd met Salesforce Single Sign On (SSO) en multifactor-authenticatie (MFA).

Verder heeft Veeam Backup for Salesforce v2 nu ook een herstelfunctionaliteit vanuit een productie- of sandbox-omgeving naar een aparte sandbox-omgeving. Hiermee kunnen ontwikkelaars beter test-, oplos- of ontwikkelprojecten uitvoeren met de mogelijkheid productie naar een sandbox-omgeving te herstellen.

Verschillende versies

Veeam Backup voor Salesforce v2 is een standalone toevoeging voor het Veeam-platform. De oplossing kan worden aangeschaft via Veeam-partners, maar bijvoorbeeld ook vanuit de eigen markplaats van Salesforce, de AppExchange.

Daarnaast is er een Veeam Backup for Salesforce Community Edition beschikbaar. Deze versie biedt volledig functionele gratis backup en herstel van Salesforce-data voor organisaties met 50 Salesforce-licenties of minder.

