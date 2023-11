Descartes Systems Group heeft zijn portfolio van logistieke- en supply chain-software onlangs een flinke update gegeven. Nieuwe oplossingen en integraties moeten bedrijven helpen hun mobiele logistiek en klantenbetrokkenheid te verbeteren.

Nieuwe integraties en oplossingen die Descartes Systems Group uitbracht, richten zich vooral op het verbeteren van de operationele vloot van voertuigen van logistieke bedrijven. Denk daarbij aan het verbeteren van de routeplanning.

Vlootbeheer

De nieuwe oplossing Descartes Fleet Control Tower helpt de voertuigenprestaties te beheren en integreert met bestaande tooling voor het uitvoeren en plannen van ritten. De oplossing biedt ook meer opties voor bedrijven die hun vrachtwagenvloot en commercieel transport via een enkel Transport Management System willen beheren.

Ook bieden live en historische trackingsfunctionaliteit en de integratie van Magic Load met de routeplanning van Descartes bedrijven meer mogelijkheden om hun ladingen nauwkeuriger op te bouwen. De combinatie van live en historische tracking maakt het bovendien mogelijk om zowel assets als chauffeurs en levering te volgen. En dankzij de integratie van Magic Load met de routeplanning van Descartes kunnen bedrijven hun ladingen voor het transport nauwkeuriger opbouwen.

Meer opties voor veiligere ritten

Behalve voor het optimaliseren van routeplanning bouwt Descartes ook oplossingen die de veiligheid van bestuurders vergroten. Zo toonde de ontwikkelaar hoe artificiële intelligentie en machine learning het mogelijk maken om betere aanbevelingen te doen op vlak van rust- en reistijden en voor de dagelijkse situatie van chauffeurs.

Ook is de Hours of Service-status (HOS) geoptimaliseerd met Geotab elektronische registratieapparatuur en krijgen Mobile-klanten nu ook van pro-actieve training voor het verbeteren van de chauffeursveiligheid.

Platform voor leveringscyclus

Een laatste update is dat het aangekondigde Descartes Customer Engagement Platform gebruikers beter wil betrekken bij de leveringscyclus. Het platform is eigenlijk een digitale selfservice-oplossing die logistieke- en supply chain-bedrijven de optie geeft op aanvraag updates van leveringen te bekijken, te plannen, te verzetten of te schrappen. De tool ondersteunt daarbij zowel chauffeurs als callcenters.

