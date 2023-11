Digitale facturen en andere documenten van Doccle en Zoomit zijn voortaan via één platform te verzenden. De mogelijkheid komt er nu Doccle het klantenbestand van zijn sectorgenoot overneemt.

Zoomit en Doccle gaan nauwer samenwerken door een overname van het klantenbestand van Zoomit door Doccle. Beide Belgische bedrijven bieden een digitaal platform aan om documenten te beheren, raadplegen en betalen. Door het akkoord ziet Doccle zijn klantenbestand met 34 procent toenemen.

Centralisering

De gevolgen voor de gebruikers van beide platformen zijn positief. Zo krijgen professionele klanten een gecentraliseerd systeem waarop zij facturen kunnen verzenden. Het onderscheid tussen Doccle en Zoomit valt met andere woorden weg voor zakelijke gebruikers. Door de centralisering zal iedere verzending voortaan via Doccle verlopen. Alleen financiële instellingen krijgen een uitzondering hierop, voor hun zal Zoomit verder ondersteund worden. De ontvanger van het document kan wel het vertrouwde platform van Doccle of Zoomit blijven gebruiken.

De nauwere samenwerking is een logische keuze aangezien beide digitale documentplatformen onder de Isabel Group opereren.

Beschikbaar in Nederland

Doccle groeit dit jaar enorm, zeker nu met de uitbreiding van het klantenbestand. Een andere factor voor de groei is de recente uitbreiding naar Nederland. Volgens Bram Lerouge, CEO van Doccle, beginnen de zaken ook hier van de grond te komen: “Na onze recente uitbreiding naar Nederland, waar we ook het vertrouwen winnen van steeds meer bedrijven en gebruikers, is dit weer een mooie stap in onze groei. Ons aantal gebruikers stijgt spectaculair, van 2,9 naar 4,4 miljoen.”

