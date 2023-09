Swisscom Trust Services breidt zijn activiteiten uit naar Nederland. Het bedrijf is een Europese aanbieder van e-signature-services.

Omwille van het Europese karakter van de Swisscom Trust Services voldoet de e-signature-dienst aan de wetgevingen die gelden binnne de EU en Zwitserland. Meer specifiek gaat het dan om het in orde zijn met eIDAS Signature Regulation en ZertES Signature Act. Hierdoor krijgt de digitale handtekening dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. Bedrijven kunnen hierdoor contracten sneller tot een goed einde brengen, zonder fysiek op verplaatsing te gaan.

Het Zwitserse bedrijf verduidelijkt zelf dat het zijn diensten aanbiedt aan sectoren als financiën, verzekeringen, gezondheidszorg en logistiek. Voornamelijk tijdens de pan-Europese uitbreiding van de sectoren, aangezien Swisscom Trust Services reeds aanwezig is in verschillende Europese gebieden.

Tekenen in de cloud

De e-signature-services verlopen via een cloudgebaseerde dienst. Bedrijven kunnen de oplossing integreren in eigen bestaande oplossingen. Verder is er ook voor het plaatsen van de handtekening een keuzeaanbod, waarin de procedures van BankIdent, VideoIdent, Selfie-Ident en face2face alvast zeker worden aangeboden.

“Nederland heeft internationaal goede connecties naast een zeer hoge mate van digitalisering, waardoor de markt een ideale bouwsteen is voor onze strategische expansie. Met onze oplossingen kunnen we lokale bedrijven helpen de laatste fases van complexe processen te digitaliseren en hun conversies te verhogen,” aldus Nik Fuchs, CEO Swisscom Trust Services AG.

