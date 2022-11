De Nederlandse klantcontactsoftwaleverancier MessageBird gaat flink snijden in zijn personeelsbestand. In totaal gaat 31 procent van de banen verloren.

Volgens CEO Robert Vis is de reductie van het medewerkersbestand een gevolg van de verwachte recessie in 2023. Het aantal medewerkers is de afgelopen jaren te hard gegroeid en om het bedrijf voor te bereiden op moeilijke economische omstandigheden zou hard ingrijpen gewenst zijn. In totaal gaan 240 banen verloren, ongeveer een derde van het totale medewerkersbestand.

De getroffen medewerkers zijn per direct op non-actief gesteld tot de datum van hun daadwerkelijke uitdiensttreding. Zij krijgen uiteindelijk drie maanden salaris en eventuele bonussen mee.

Te hard gegroeid

Door de ingreep moet worden verzekerd dat het bedrijf winstgevend blijft voor de nabije toekomst. In zijn mail en openbare blog, waarin Vis aangeeft dat de ontslagronde een litteken veroorzaakt op zijn ziel, stelt de CEO dat de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd om het bedrijf te laten groeien en te komen waar het nu is.

Toch blijkt nu dat het bedrijf voor de continuïteit en vooral voor de te verwachten moeilijke economische omstandigheden die in het vooruitzicht liggen, te hard is gegroeid. Hierdoor liepen de personeelskosten flink op. Deze fouten rekent CEO Vis zich persoonlijk aan. MessageBird wil nu terugkeren naar de strakke (kostenbewuste) manier van werken die het voerde tijdens de opzet van het bedrijf.

De ontslagen bij MessageBird staan niet op zichzelf. Ook andere Nederlandse (tech)bedrijven hebben de laatste tijd ontslagrondes aangekondigd. Denk daarbij aan bedrijven als Sendcloud en Just Eat Takeaway. Ook in de VS vallen er momenteel ontslagen bij techbedrijven.

Tip: MessageBird neemt Sparkpost over voor half miljard