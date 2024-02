Kyndryl zal zijn samenwerking met Google Cloud intensiveren, met gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe generatieve AI-oplossingen. De focus binnen de nieuwe samenwerking ligt op de AI-technologie van Google Cloud, met speciale aandacht voor het nieuwste product, LLM Gemini van de techgigant.

Binnen de samenwerking richten Kyndryl en Google Cloud zich op vier kernactiviteiten. Allereerst bieden ze AI and Data Foundation Advisory and Implementation Services aan. Dit omvat de advies-, implementatie- en consultancydiensten van Kyndryl voor het identificeren van optimale generatieve AI use cases en data foundations voor klanten. Deze zijn gekoppeld aan de juiste Google Cloud-technologie, zoals Gemini, om AI en generatieve AI te laten helpen bij een zakelijke transitie.

Daarnaast zal Kyndryl helpen bij het koppelen van het Google Cortex Framework aan de ERP-omgeving van klanten. Hiermee kunnen gebruikers straks meer waarde halen uit hun ERP-data in een Google Cloud-omgeving. Dit om de productiviteit te vergroten, sneller te innoveren en betere zakelijke inzichten te geven voor nieuwe zakelijke uitkomsten.

Kyndryl stelt ook zijn nieuwe eigen LLM Operations (LLMOps) Framework beschikbaar op Google Cloud, waarmee klanten van de public cloudomgeving oplossingen kunnen genereren die algemene uitdagingen meer verantwoordelijk en kosteneffectief kunnen oplossen.

Eigen LLMOps Framework in Google Cloud

Verder gaat Kyndryl zijn suite datamoderniseringsdiensten aanbieden aan deze gebruikers, waarmee ze hun data foundations kunnen optimaliseren voor generatieve AI-oplossingen.

Tot slot zal Kyndryl ook zijn eigen AI- en data analytics-expertise uitbreiden, onder meer met trainingen via de Google Cloud Academy for Kyndryl voor de medewerkers die hiermee te maken krijgen. De eigen generatieve AI-kennis voor Duet AI for Developers en Google’s Generative AI Initiative for Service Partners zal worden uitgebreid, met als doel de vragen van klanten op deze gebieden beter te kunnen beantwoorden.

Tip: Kyndryl en Microsoft slaan handen ineen voor clouddiensten