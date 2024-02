Stability AI heeft een eerste preview gelanceerd van het nieuwe tekst-naar-afbeeldingmodel, Stable Diffusion 3. Met deze preview wil de AI-ontwikkelaar vooral feedback verzamelen.

In de preview introduceert Stability AI de nieuwste iteratie van zijn tekst-naar-afbeeldingmodel. Volgens de AI-ontwikkelaar brengt deze versie “nog meer potentieel” voor creatievelingen om hun creativiteit te uiten.

Stable Diffusion 3 biedt specifieke nieuwe mogelijkheden voor betere prestaties bij het genereren van afbeeldingen met prompts. Deze versie ondersteunt onder andere multi-subject prompts en verbetert zowel de kwaliteit van gegenereerde beelden als de speling.

De verschillende AI-modellen die de basis vormen van Stable Diffusion 3 bevatten tussen de 800 miljoen en 8 miljard parameters. Volgens Stability AI is deze omvang in lijn met standaarden en beschikbaar voor iedereen die de AI-ontwikkelaar volgt. Dit stelt gebruikers in staat om verschillende opties voor schaalbaarheid en kwaliteit te kiezen op basis van hun behoeften.

Daarnaast maakt het Stable Diffusion 3-model gebruik van een ‘diffusion transformer’-architectuur en flow matching. De AI-ontwikkelaar belooft binnenkort meer technische details beschikbaar te stellen.

De nieuwe versie van het tekst-naar-afbeeldingmodel bevat ook veiligheidsinstellingen die gericht zijn op verantwoorde AI-ontwikkeling. De specifieke veiligheidsinstellingen worden echter niet door Stability AI bekendgemaakt.

Wachtlijst

Gebruikers die Stable Diffusion 3 willen testen, kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst. De AI-ontwikkelaar brengt de preview uit om zoveel mogelijk feedback te verzamelen, waarmee het tekst-naar-afbeeldingmodel zowel qua functionaliteit als beveiliging kan worden verbeterd voordat de definitieve versie wordt uitgebracht.

