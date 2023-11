De Britse AI-specialist Stability AI is op zoek naar een mogelijke koper. De zoektocht zou zijn ingezet door een actie van de Amerikaanse activistische aandeelhouder en durfkapitalist Coatue Management.

Stability AI, bekend van onder meer generatieve image tool Stable Diffusion, is volgens Bloomberg sinds kort op zoek naar een mogelijke koper. Inmiddels zouden zelfs al gesprekken met mogelijke kandidaten zijn gevoerd. Of het daadwerkelijk tot een overnamedeal komt, is onbekend.

Als potentiële kopers worden onder meer de AI-specialisten Cohere of Jasper genoemd. Deze bedrijven geven geen commentaar op de geruchten. Stability AI zelf bevestigt de interesse vanuit verschillende bedrijven, maar geeft ook aan zich nu eerst op verdere groei te richten.

Ruzie met aandeelhouder

De mogelijke verkoop van Stability AI komt op een moment dat de AI-specialist flinke discussie voert met één van zijn aandeelhouders, de activistische Amerikaanse investeringsmaatschappij Coatue Management.

Vorige maand eiste deze aandeelhouder in een brief het ontslag van CEO Emad Mostaque van de AI-specialist. Het rommelt al langere tijd binnen Stability AI, onder meer door de zeer grote uitgaven, en dit heeft ertoe geleid dat enkele belangrijke directieleden of teamleiders zijn opgestapt.

Ook is het bedrijf verwikkeld in verschillende rechtszaken rondom het schenden van intellectueel eigendom van kunstenaars.

Tegengestelde belangen aandeelhouder

De brief zou zijn verstuurd nadat Intel een belang in de AI-specialist heeft genomen. Durfkapitalist Coatue Management zelf is een belangrijke aandeelhouder in Intel-concurrent AMD. Of deze tegengestelde belangen mogelijk met de verkoop van het bedrijf te maken, is niet bekend en wordt ook ontkend, schrijft Bloomberg.

Ook zou de aandeelhouder meer inzicht willen hebben in de salarissen die CEO Emad Mostaque en andere directieleden ontvangen.

Vorig jaar leidde de Coatue Management nog een investeringsronde in Stability AI die uiteindelijk ongeveer 500 miljoen dollar opbracht. Deze investeringsronde leidde weer tot een unicorn-status van de AI-specialist.

