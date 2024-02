X biedt vanaf nu alle gebruikers functionaliteit voor audio- en video-oproepen. Eerder was dit exclusief beschikbaar voor Premium-abonnees. Hiermee wil het social mediaplatform de concurrentie aangaan met apps als WhatsApp of Apple’s FaceTime.

De features voor audio- en videoberichten waren tot nu toe beperkt tot alleen X Premium-gebruikers, maar komen dus nu voor alle X-accounts beschikbaar. De nieuwe functionaliteit is ingebouwd in direct messaging en werkt op dezelfde manier als de audio- en video-functionaliteit van bekende messaging-apps van de concurrenten van X.

Gebruikers van de X-app voor iOS krijgen daarnaast ook binnenkomende gesprekken te zien op hun lockscreen. Dit door integratie van de feature met de iOS CallKit-API.

Blokkeren mogelijk

Onder X-gebruikers heeft deze nieuwe feature veel commotie opgewekt, vooral omdat zij niet door jan en alleman willen worden ‘gebeld’. De functionaliteit is wel te beperken tot oproepen van door de eindgebruikers zelf geselecteerde contacten of helemaal uit te schakelen. Dit laaste via het Settings & Privacy-menu.

De functionaliteit is aanwezig in de meest recente versie van de verschillende X-apps.

Lees ook: Elon Musk bevestigt komst e-maildienst “XMail”