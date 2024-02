In een post op zijn eigen social media-platform X laat Elon Musk weten dat er aan een e-maildienst gewerkt wordt.

Musk werd door een van zijn Engineering-medewerkers gevraagd wanneer men “XMail” zou gaan maken. “Het komt eraan,” liet hij weten. Naast deze reactie hekelde Musk meermaals recente ontwikkelingen rondom Google. Zo viel hij het techbedrijf aan wegens de fouten die het nieuwe Gemini-model bij afbeeldingen maakt. Musk benadrukt daarbij dat de ontwikkeling van Grok, een chatbot van xAI, extra belangrijk is als tegenwicht.

‘Everything app’

De naamsverandering van Twitter naar X was al een teken van de bredere invulling die Musk aan het platform wilde geven. Zijn ambitie is om van X een ‘everything app’ te maken, inclusief chatbots, zoekfuncties en andere componenten. Dat daar wellicht een e-maildienst bij zou horen, is wel nieuw.

Musk profileert zijn platform daarbij als een tegenhanger van de platforms van onder meer Google en Meta. Hij stelt dat de activiteiten van X beter met feedback om zullen gaan en onpartijdig blijven. Echter gaat deze ontwikkeling niet zonder slag of stoot en zijn er veel critici. Ook op het gebied van regelgeving mag Musk tegenwind verwachten. Het eerste officiële onderzoek vanuit de EU op basis van de Digital Services Act richt zich bijvoorbeeld op de vermeende verspreiding van desinformatie die X toestaat. Een gebrek aan controle zou volgens Eurocommissaris Thierry Breton leiden tot het hosten van illegale en haatdragende content.

