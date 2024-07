X drie keer in overtreding met DSA: blauwe vinkjes misleiden gebruikers

X, het voormalige Twitter, is volgens de Europese Commissie op drie vlakken niet in orde met de Digital Services Act (DSA). Dit luidt het besluit na een voorlopig onderzoek.

Na verschillende gesprekken met X, experten en het raadplegen van eigen expertise-teams, besluit de Europese Commissie voorlopig dat het social mediaplatform drie overtredingen begaat.

Dark patterns

Eén van de struikelblokken zijn de blauwe vinkjes. Deze zijn volgens het onderzoek niet in lijn met industrie-standaarden en geven kwaadwillenden een eenvoudig te gebruiken middel in handen om gebruikers online op te lichten. “Gebruikers waren eraan gewend dat een blauw vinkje een teken was van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. De aanpassing zorgt voor veel verwarring en is misleidend”, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie in een briefing met journalisten.

De tekens zouden een vorm van dark patterns zijn, waarin design-elementen van een website werden ontwikkeld om gebruikers te misleiden. Onder de DSA zijn dergelijke elementen verboden. Een kenmerk dat de Europese Commissie tot dit besluit leidde, is het feit dat accounts met een blauw vinkje hoger scoren in de antwoorden op X-berichten.

Onder leiding van Elon Musk is het vroegere blauwe vinkje dat stond voor onafhankelijke verificatie van een persoon of organisatie, geëvolueerd naar een goud vinkje. Deze wijziging is verwarrend en volgens recent onderzoek zijn ook de gouden vinkjes zeer onbetrouwbaar. Deze accounts blijken vaak overgenomen te worden door hackers, om ze vervolgens door te verkopen op het darkweb.

Lees ook: Geverifieerde X-accounts worden via darkweb verhandeld

Onvoldoende transparant

Daarnaast voldoet het platform niet aan de transparantie-vereisten voor advertising. Dat hangt samen met de derde conclusie die streng is voor de afgezwakte openheid naar onderzoekers. Het verzamelen of scrapen van data is onder de nieuwe regels verboden geworden op X, maar dat is volgens de Europese Commissie niet legitiem. Daarnaast hekelt het onderzoek dat de API’s niet langer gratis openstaan voor onderzoekers. Dit alles zou het onmogelijk maken het vereiste onderzoek te doen naar opkomende risico’s die voortvloeien uit de verspreiding van online advertenties.

Er is vandaag een voorlopig besluit gemaakt over drie van de vier lopende onderzoeken over X in termen van de DSA. De onderzoeken werden in 2023 opgezet.

Tip! Luister onze podcast met voorspellingen over het lot van X, opgenomen net na de overname door Elon Musk.