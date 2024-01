De waarde van socialmediaplatform X is momenteel nog geen derde van het bedrag dat Elon Musk ooit voor Twitter heeft betaald.

Volgens Axios heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij Fidelity opnieuw afgeschreven op zijn aandelen X. Onlangs heeft de investeerder vastgesteld dat de huidige waarde van het socialmediaplatform ongeveer 71 procent lager ligt dan de oorspronkelijke waarde bij de overname door Elon Musk.

Musk kocht in 2022 Twitter, de oorspronkelijke naam van X, voor een bedrag van 44 miljard dollar.

Excentriek gedrag Elon Musk

De waarde van X daalt al enige tijd, mede door het excentrieke gedrag van eigenaar Musk. Meer recentelijk, in november 2023, daalde de algemene bedrijfswaarde van X met maar liefst 10,7 procent toen de eigenaar adverteerders die het platform boycotten beledigde met de woorden “Go fuck yourselves.”

Fidelity is al enige tijd bezig met afschrijven op zijn aandelen in X. Direct na de overname waardeerde de investeerder zijn aandelen in het socialmediaplatform al lager. In 2023 werd deze waardering weliswaar enige tijd verhoogd, maar recentelijk is de waarde opnieuw significant gedaald.

