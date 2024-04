VFX-artiesten kunnen hun workloads voortaan eenvoudiger draaien binnen AWS. De managed dienst Amazon Deadline Cloud is specifiek ontworpen voor het draaien van rendering pipelines voor grote hoeveelheden graphics en digitale visuele effecten.

Hoogwaardige visuele effecten kosten veel rekenkracht en leveren daardoor hoge kosten op. Het nieuwe Amazon Deadline Cloud wil aan dat hoge prijskaartje een einde maken door de benodigde infrastructuur voor de rendering pipelines aan te bieden. Het assisteert met het uitrollen en het opschalen van de workloads waar nodig. Het draait geheel op basis van de public cloudomgeving van AWS.

Voortaan kunnen gebruikers met Amazon Deadline Cloud op een eenvoudige wijze ‘rendering farms’ opzetten van cloudgebaseerde instances. Hierbij betalen ze alleen voor de gebruikte hardwarecycli. Op deze manier hoeven gebruikers zich niet te bekommeren om de infrastructuur en kunnen ze de renderingkosten flink beperken. Het is in feite de belofte die clouddiensten altijd hebben gemaakt, met nu een gerichte invulling voor VFX-werk.

AWS Deadline Cloud in de praktijk

Bij het opzetten van een renderinginfrastructuur via de managed AWS-dienst wordt de gebruikers gevraagd over de omvang en de duur van het project om de juiste soort instances te bepalen. Vervolgens worden automatisch de juiste AWS EC2-instances opgezet die alle rekenkracht en networking afhandelen.

Voor klanten die toch een eigen on-premises infrastructuur hebben, kan AWS Deadline Cloud extra renderingtaken oppakken. Daarnaast integreert de dienst veel gebruikte software-tools van andere aanbieders, waaronder Autodesk Maya en Foundry Nuke. Alle taken zijn verder inzichtelijk en beheerbaar via een dashboard-omgeving.

Ook andere cloudrenderingaanbieders

AWS is niet de enige public cloudaanbieder die een renderingdienst voor media- en entertainmentbedrijven biedt. Google Cloud biedt onder meer al jaren de dienst Zync Render. Ook zijn er doelgerichte cloudgebaseerde renderingdiensten als het Chaos Cloud-platform van Escape.

AWS Deadline Cloud is nu beschikbaar in de AWS-regio’s: U.S. East (Ohio, North Virginia), U.S. West (Oregon), Azie– Pacific (Singapore, Sydney, Tokyo) en Europa (Frankfurt, Ireland). Meer regio’s komen binnenkort beschikbaar.

