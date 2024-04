Met de nieuwste update van iOS, versie 17.5 beta 2, heeft Apple het mogelijk gemaakt dat aanbieders van apps de software via de eigen website aanbieden, dus buiten de officiële App Store om. Consumenten kunnen een app rechtstreeks downloaden en op hun apparaat gebruiken. Daarmee is ‘side loading’ nu officieel toegestaan op iOS. In de EU althans.

Apple maakt duidelijk dat het binnen de Europese Unie (EU) API’s ter beschikking stelt die de distributie van apps vanaf het internet mogelijk maken. Apps die op deze wijze worden aangeboden, moeten wél voldoen aan door Apple gestelde eisen om de integriteit van zijn platform te beschermen. Zo is het alleen mogelijk om apps te downloaden en te installeren vanaf een websitedomein dat de ontwikkelaar heeft geregistreerd in App Store Connect.

Deze wijziging in het beleid van Apple is een rechtstreeks gevolg van de Digital Markets Act (DMA) van de EU. Apple is door de EU aangewezen als een van de grote ‘gatekeepers’ en moet aan verschillende voorwaarden voldoen om te voorkomen dat het wordt beticht van monopoliepraktijken. Het bieden van een alternatief voor de App Store was er daar één van.

Niet langer verplicht om via Apple te betalen

Ontwikkelaars kunnen er nu voor kiezen om hun apps niet via de App Store aan te bieden. Ook in-app aankopen hoeven niet meer te verlopen via Apple’s betalingssysteem. Het bedrijf ontving voor dergelijke aankopen 30 procent van de verkoopprijs. Gebruikers moeten externe aanbieders via hun instellingen eerst goedkeuren voordat ze via het rechtstreekse kanaal van zo’n partij apps kunnen downloaden.

Om enigszins de controle te houden over de apps die op deze manier beschikbaar komen op het iOS-platform, heeft Apple strenge regels opgesteld. Alleen developers komen in aanmerking die al minstens twee jaar aaneengesloten deelnemen aan het Apple Developer Program en daarin een goede reputatie hebben. Ook moeten hun apps in het voorgaande jaar meer dan één miljoen keer zijn gedownload.

In ruil daarvoor krijgen deelnemende ontwikkelaars toegang tot beveiligings-, backup- en herstelopties en geeft Apple toegang tot de API’s die de verkoop van iOS-apps via een externe site mogelijk maken.

Officiële, alternatieve app store geopend

Het is inmiddels ook mogelijk om alternatieve app stores te gebruiken voor het kopen en downloaden van iOS-apps. Sinds gisteren is AltStorePAL beschikbaar voor gebruikers binnen de Europese Unie als officieel goedgekeurde alternatieve app store (de niet-officiële versie AltStore bestond al langer en blijft beschikbaar, met name voor gebruikers buiten de EU).

Om de kosten te dekken voor de Core Technology Fee die AltStore-maker Riley Testut Apple moet betalen, vraagt hij gebruikers 1,50 euro per jaar.

Lees meer: Ontwikkelaars mogen iPhone-apps rechtstreeks via eigen website aanbieden