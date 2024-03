Ontwikkelaars van apps voor iPhone mogen vanaf het voorjaar rechtstreeks via hun eigen website apps aanbieden aan gebruikers van het platform. Deze ontwikkeling volgt op een eerder aangekondigde mogelijkheid voor developers om apps voortaan via eigen app stores aan te bieden op het Apple-platform. Om van de nieuwe opties gebruik te mogen maken, moeten ontwikkelaars echter aan strenge eisen voldoen.

Ontwikkelaars die akkoord zijn met de alternatieve voorwaarden die Apple heeft moeten opstellen om te voldoen aan de Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie, kunnen straks via hun eigen website apps aanbieden voor iPhone buiten de officiële App Store om.

Ontwikkelaars mogen daar bovendien hun eigen promotiecampagnes, kortingsacties en andere speciale deals omheen bedenken. De sjablonen die Apple beschikbaar heeft gesteld voor dergelijke acties zijn niet langer verplicht. Zo staat te lezen in een bericht van Apple.

Deze zogeheten Web Distribution komt in het voorjaar beschikbaar, stelt Apple op zijn website.

Om enigszins de controle te houden over de apps die op deze manier beschikbaar komen op het iOS-platform, heeft Apple strenge regels opgesteld. Alleen developers komen in aanmerking die al minstens twee jaar aaneengesloten deelnemen aan het Apple Developer Program en daarin een goede reputatie hebben. Ook moeten hun apps in het voorgaande jaar meer dan één miljoen keer zijn gedownload.

In ruil daarvoor krijgen deelnemende ontwikkelaars toegang tot beveiligings-, backup- en herstelopties, kunnen ze veilig apps van andere deelnemende bedrijven downloaden (nadat die toestemming hebben gegeven) en geeft Apple toegang tot de API’s die de verkoop van iOS-apps via een externe site mogelijk maken.

Alternatieve appwinkel

Ontwikkelaars die een eigen alternatief willen ontwikkelen voor de officiële App Store, zijn niet langer verplicht om de apps van andere ontwikkelaars in hun assortiment op te nemen. Iedere developer kan hiermee dus zijn eigen marktplaats creëren met enkel content van zichzelf.

Deelnemende developers krijgen één kans om een alternatieve appwinkel te bestieren. Wie zich bedenkt en terug wil onder de vleugels van Apple, krijgt een ‘one-time option’ om de alternatieve voorwaarden waarmee ze eerder akkoord zijn gegaan op te zeggen.

