Instant update – sommige diensten lijken het weer te doen, al toont ChatGPT nog verouderde informatie en blijft de mobiele app van Copilot hangen.

Origineel bericht – Bing, de zoekmachine van Microsoft, doet het momenteel niet. Ook Copilot ligt op z’n gat, evenals Duckduckgo en Ecosia, privacyvriendelijke alternatieven voor Google die gebruik maken van de API van Bing. De web search-functionaliteit van ChatGPT, beschikbaar voor betalende klanten, is eveneens onbeschikbaar, al doet de AI-assistent z’n best alternatieve informatie te bieden.

De storing lijkt zich op meerdere plekken in de wereld voor te doen. Neowin berichtte dat Bing, Copilot en Duckduckgo in de VS offline zijn. Techcrunch meldde dat ook de web search-functionaliteit van ChatGPT Plus eruit ligt, al lijken sommige opdrachten wel door te komen.

Zoekmachines geven foutmelding

Een korte rondgang van Techzine langs deze diensten levert inderdaad de conclusie op dat ze het geen van allen doen. Bing toont een foutmelding, Copilot reageert niet, DuckDuckGo toont niets anders dan een wit scherm en voor Ecosia geldt hetzelfde. ChatGPT Plus kan wel rechtstreeks naar een site verwijzen als de gebruiker daarom vraagt, of doet dat zelf als suggestie, maar kan geen real time resultaten opvissen van websites.

Als je ChatGPT enigszins onder druk zet om beter z’n best te doen, begint het te raaskallen en geeft het verouderde informatie door. Wie een vraag stelt die ook kan worden afgehandeld zonder een website te raadplegen, zoals een recept voor spaghetti, krijgt desondanks een behulpzaam antwoord.

Op allestoringen.nl is te zien dat Nederlandse gebruikers zich in elk geval beklagen over Bing en DuckDuckGo. Ook in België ondervinden gebruikers van Bing problemen, laat de Belgische tegenhanger van de storingsmeldingssite zien.

Hoewel Google op het gebied van web search dominant is, zijn er genoeg diensten die de API van Bing gebruiken. Wanneer er een dergelijke storing plaatsvindt, wordt ineens inzichtelijk hoeveel diensten van zo’n API afhankelijk zijn voor een goede werking.

Lees ook: Wat als AI de rol van de traditionele zoekmachine overneemt?