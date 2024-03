De manier waarop we op internet zoeken is al jaren onderhevig aan verandering, maar met de opkomst van generatieve AI gaat die verandering versnellen. De verwachting is dat we in 2026 al minimaal 25% minder zoeken op de manier zoals we dat nu doen. In plaats van een lijst met websites, krijg je steeds vaker direct antwoord van de zoekmachine op je vraag. Hoe gaat dat eruit zien? En misschien wel belangrijker nog, wat heeft dat voor impact op de markt?

Waar 2023 in het teken stond van de opkomst van OpenAI (ChatGPT) en alle concurrenten, gaat het in 2024 veel meer over wat je nu echt kan met generatieve AI. Dit jaar moet iedereen concreet maken hoe genAI een rol gaat spelen in producten en zakelijke oplossingen. Dat geldt ook voor zoekmachines, die voor elk project, idee of opdracht een rol spelen.

Op dit moment domineert Google voor 91% de wereldwijde zoekmarkt, Bing volgt daarna en dan houdt het al snel op. De opkomst van genAI gaat er in elk geval voor zorgen dat andere partijen een poging gaan wagen om een rol van betekenis te spelen. Zo hebben we al initiatieven gezien als ArcSearch, een mobiele browser die bij zoekopdrachten webpagina’s genereert met het antwoord. Ook zijn er hardnekkige geruchten dat OpenAI aan een alternatief voor een zoekmachine werkt. Al vermoeden we dat Microsoft daar dan nauw bij is betrokken als groot aandeelhouder in OpenAI.

Uiteindelijk is het de vraag of het speelveld echt zal veranderen en of Google niet gewoon te dominant is. Het zal in elk geval zorgen voor innovatie en hopelijk voor een nieuwe innovatieve gebruikersinterface.

Daarnaast zullen de ranking algoritmes compleet op de schop gaan als generatieve AI een groot deel van de zoekresultaten overneemt. Wat is SEO dan nog waard? Hoe moeten informatie aanbieders zoals uitgevers dan hun geld verdienen? Hoe zet je een product in de markt als niemand het kan vinden? Zo zijn er nog wel meer uitdagingen te bedenken. Dat en meer in deze Techzine Talks.

