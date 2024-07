OpenELA automatiseert de verspreiding van enterprise Linux

Het opsporen van de nieuwste Linux-versie wordt voor ontwikkelaars makkelijker dan ooit. Enkele dagen na het verschijnen van nieuwe RHEL-versies verschijnen nieuwe bronnen vanuit OpenELA.

Momenteel zijn packages via GitHub beschikbaar voor gebruikers van de meest recente RHEL-releases, te weten 9.4 en 8.10. Wie eenmaal over de nieuwste enterprise Linux-versie beschikt, kan zo snel mogelijk beginnen aan het bouwen van de eigen builds. Nu Red Hat de eigen Linux-distributie heeft afgeschermd, geldt deze weg als een manier om net na betalende Red Hat-klanten de basis voor elke nieuwe enterprise Linux-bron te ontvangen.

OpenELA nodigt anderen uit

“Als je een dowwnstream build maakt, verwelkomen we je graag bij OpenELA,” stelt Alan Clark, lid van het CTO-kantoor bij SUSE en mede-oprichter van OpenELA. “Het vermogen van OpenELA om snel de broncode van deze releases beschikbaar te stellen, illustreert voor de open-source gemeenschap dat nu, met OpenELA, toegang tot enterprise Linux broncode op een betrouwbare manier beschikbaar is. Dit staat centraal in de missie van OpenELA: het delen met de wereld dat deze open-source componenten voor het oprapen liggen, zoals het hoort.”

Wim Coekaerts, EVP of Software Development bij Oracle (en tevens mede-oprichter van OpenELA) benadrukt het gemak van de nieuwe verspreiding. “Door broncode van hoge kwaliteit gemakkelijk toegankelijk te maken voor de enterprise Linux-community, stelt OpenELA organisaties en individuen in staat om het maken van hun builds te stroomlijnen, terwijl ze de gemoedsrust krijgen dat de code wordt geleverd door een betrouwbare en veilige bron.”

OpenELA verleent toegang aan de eigen repositories voor de noodzakelijke Linux-bronnen, maar bouwt de builds zelf niet. Volgens CIQ-CEO Gregory Kurtzer, andermaal werkzaam bij een van de oprichters van OpenELA, versnelt dit de activiteit van het open-source ecosysteem.

Lees ook: SUSE ondersteunt CentOS 7-gebruikers nu Red Hat er de stekker uit haalt