Nederlands The Digital Neighborhood breidt via Consit Gruppen uit

De van oorsprong Nederlandse IT-groep The Digital Neighborhood neemt Consit Gruppen over, waarmee het uitbreidt in Denemarken.

Onder The Digital Neighborhood vallen verschillende grote Nederlandse partijen, zoals Pink Elephant en True. De groep positioneert zich steeds meer als een Europese speler. Zo behoren ook het Finse Sulava tot de groep, maar ook Delegate en Projectum. Via deze laatste twee partijen is The Digital Neighborhood al actief in Denemarken.

Naast de uitbreiding in Noord-Europa ziet de IT-groep in Consit Gruppen een pion om de expertise op het vlak van Microsoft Business Central, Dynamics 365 CE, e-commerceplatformen, Business Intelligence (BI) en Artificial Intelligence (AI) technologieën te laten groeien. The Digital Neighborhood richt zich op het leveren van maatwerk IT-oplossingen en advies, en doet dit als Microsoft Solutions Partner.

De groep verdeelt zijn activiteiten in vier onderdelen: Cloud Consultancy & App Development, Data Science, Cloud Infrastructure & Security en Business Management Solutions. Consit Gruppen zal onder Cloud Consultancy & App Development komen te vallen. In deze tak bevinden zich ook Sulava, Delegate en Projectum. Consit Gruppen vindt daarmee aansluiting bij de noordelijke Europese partijen om verder te groeien.

Bij Consit Gruppen zijn 60 IT’ers werkzaam. Zij zullen zich aansluiten bij The Digital Neighborhood, waar inmiddels zo’n 1400 mensen werkzaam zijn. Na de overname zullen in Scandinavië 550 specialisten, engineers en consultants actief zijn.

