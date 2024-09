Nieuw Certainly by Cegeka-platform brengt AI naar taken en processen

Het SaaS-platform is ontworpen om menselijke interacties te begrijpen en waar nodig actie te ondernemen.

Voor de tool werkt Cegeka samen met de Deense startup Certainly, die AI-chatbots ontwikkelt die ondersteunen bij business- en operationele vraagstukken. Het platform dat uit deze samenwerking is voortgekomen, Certainly by Cegeka, belooft conversationele AI te integreren die de bedrijfsflexibiliteit vergroot via bruikbare inzichten. Daarnaast kan de artificial intelligence worden ingezet om beter in te spelen op klantbehoeften en -voorkeuren en om repetitieve taken te automatiseren.

“Gemiddeld kan ons platform het aantal door mensen ondersteunde aanvragen met wel 70% verminderen”, reageert Allan Sønderskov Darré, CEO van Certainly. “Hierdoor kunnen zij zich met Certainly by Cegeka concentreren op hun core business en sterkere klantrelaties opbouwen.”

Inzichten

Certainly by Cegeka is LLM-agnostisch, wat betekent dat het kan werken met verschillende leveranciers van large language models. Organisaties kunnen Certainly by Cegeka afstemmen op hun specifieke behoeften en verschillende LLM-providers, zodat maximale aanpasbaarheid, kwaliteit en prestaties gegarandeerd worden.

Daarnaast leert en handelt het SaaS-platform op basis van bedrijfsinzichten. Cegeka hoopt organisaties te overtuigen door het platform te laten samenwerken met bedrijfsapplicaties en -data. Op die manier beschikt Certainly by Cegeka over de juiste context.

Een voorbeeld hiervan is de real-time analyse van gesprekken met klanten. Daardoor verkrijgt de organisatie waardevolle inzichten om de klantenservice te optimaliseren en om proactief in te spelen op veranderende klantbehoeften.

