Nieuwe update voor Kong Konnect maakt API’s kijken nog makkelijker

API- en cloudspecialist Kong heeft zijn belangrijkste platform Kong Konnect flink uitgebouwd, met name om GenAI-API’s zichtbaarder en beheersbaarder te maken. De belangrijkste toevoeging is zonder meer Konnect Service Catalog, een centrale hub voor het beheer van alle soorten API’s. Ook is de dienst nu beschikbaar in meer cloudomgevingen.

Zo moet het nieuwe onderdeel Konnect Service Catalog beheerders tegemoet komen die worstelen met ‘schaduw-API’s’, ofwel verborgen c.q. vergeten API’s waarvan het bestaan en gebruik in een organisatie helemaal niet (meer) op het netvlies staat. Onbeheerde API’s vormen een securityrisico omdat het in feite achterdeuren vormen die systemen kunnen blootstellen aan hackers. De Service Catalog lost dit op door developers een ‘single source of truth’ te bieden, waardoor het eenvoudiger is dergelijke verborgen API’s op te sporen en alsnog te beheren (of uit te schakelen).

Deze toevoeging bevat ook de nieuwe Scorecards-functionaliteit, die developers helpt ervoor te zorgen dat hun API’s voldoen aan bedrijfsbeleid en compliancevereisten. Dat beperkt het risico op lekken of overtredingen van wet- en regelgeving.

API’s, ofwel Application Programming Interfaces, zijn de verbindingswegen waarmee verschillende apps met elkaar kunnen praten. Dat is op zich niks nieuws. Nu AI echter een steeds grotere rol gaat spelen, worden API’s (en het management daarvan) nog belangrijker. Developers gebruiken namelijk vooral API’s om LLM’s te ontsluiten voor gebruikers en klanten. Kong Konnect wil dergelijke integraties gemakkelijker, veiliger en schaalbaarder maken.

Sneller en zuiniger

Kong Konnect komt daarom ook met nieuwe AI-gerelateerde functies als de AI Gateway 3.8-update. Deze functionaliteit biedt incrementele configuratie-updates die memory- en CPU-gebruik drastisch belooft te verminderen. Ook is er verbeterde ondersteuning voor OpenTelemetry, wat over de hele linie voorziet in betere observability.

Semantic Caching moet AI-reacties tot twintig keer sneller maken en tegelijkertijd compute-kosten verminderen. Een andere toevoeging genaamd Semantic Prompt Guard is de opzichter die ongepaste verzoeken blokkeert. Wat dan precies ‘ongepast’ is, bepaalt de gebruiker natuurlijk. Semantic Routing, eveneens nieuw, helpt bij het selecteren van de juiste LLM voor een specifieke taak of app.

Insomnia 10

Daar houdt het nog niet op. De nieuwste versie van ontwerp- en test-tool Kong Insomnia 10 is uitgerust met AI Runner, die support voor meerdere LLM’s biedt en snellere prestaties belooft dankzij het eerder genoemde semantische caching –dat helpt LLM’s meer gespreksgeschiedenis te onthouden, wat voor relevantere en contextrijkere antwoorden moet zorgen. Daarnaast is Insomnia 10 beter beveiligd met onder andere Invite Control, waarmee de toegang tot API’s is te regelen.

Kong Serverless Gateways stelt developers in staat vlot API-gateways op te zetten zonder bestaande infrastructuur op de schop te hoeven nemen. Kong automatiseert hiermee een belangrijk deel van het API-lifecycle management. Advanced API and AI Analytics bieden inzicht in de prestaties van de gebruikte API’s en de Konnect Config Store centraliseert het API-configuratiebeheer. De nieuwe Konnect Vault-functie tenslotte, biedt secrets management.

Op de borst kloppen

Kong Konnect is daarmee een uniform platform geworden voor het beheer van de volledige API-lifecycle. Dit zorgt voor overzicht over alle AI-toepassingen die bedrijven hebben draaien, in welke clouds, Kubernetes-omgevingen of datacenters dat ook gebeurt.

Kong CEO Augusto Marietti klopt zich op de borst en zegt daarover: “Er is geen AI zonder API’s, en de nieuwste versie van Kong Konnect levert de essentiële infrastructuur voor beide.” Deze API-beheeroplossing van Kong is nu bovendien beschikbaar op Azure en méér AWS-regio’s dan voorheen, waarmee Kong zijn territorium flink uitbreidt.

