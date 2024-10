X maakt toegang tot API’s duurder

Het socialmediaplatform X heeft onlangs de voorwaarden van zijn betaalde Basic- en Pro-API-tiers aangepast. Dit omvat onder andere een verhoging van de maandelijkse kosten en een uitbreiding van de postlimieten. Daarnaast zijn er twee goedkopere jaarlijkse abonnementen geïntroduceerd.

In een bericht aan ontwikkelaars laat X weten dat de maandelijkse kosten voor de Basic-tier van de betaalde Self Serve X API stijgen van 100 naar 200 dollar per maand. De Pro-tier blijft een maandelijks tarief van 5.000 dollar behouden.

Ook is het aantal top-ups voor extra postlimieten dat ontwikkelaars kunnen aanschaffen, beperkt. Bij de introductie van de top-ups eerder dit jaar lag het limiet op tien voor de Basic-tier en vijf voor de Pro-tier. Nu is dit voor beide tiers teruggebracht naar twee.

Daarentegen wordt het aantal reads voor de betaalde Basic-tier verhoogd van 10.000 naar 15.000.

Jaarabonnementen

Ontwikkelaars die de betaalde Basic- en Pro-tiers van de Self Serve X API gebruiken, kunnen nu ook kiezen voor een jaarlijks abonnement. Voor de Basic-tier bedraagt het jaarabonnement 2.100 dollar, een korting van 12,5 procent ten opzichte van de maandelijkse kosten.

Voor de Pro-tier kunnen ontwikkelaars een jaarabonnement afsluiten voor 54.000 dollar, wat neerkomt op een korting van tien procent vergeleken met de maandelijkse kosten.

Een ander voordeel voor ontwikkelaars in de Basic- en Pro-tiers is dat zij toegang krijgen tot meer endpoints, zoals reposts_of_me, het zoeken binnen communities, en meer.

Gratis tier beperkt

De gratis tier van de Self Serve X API heeft een nieuwe beperking gekregen. Gebruikers kunnen nog maar 500 posts per maand plaatsen. Wel kunnen zij 100 posts per maand gratis plaatsen om hun API te testen. X verzekert dat geverifieerde diensten, zoals weerberichten, verkeersupdates of noodmeldingen, gratis kunnen blijven posten op het platform.

Tip: Elon Musk’s xAI-supercomputer moet voor eind 2025 het licht zien