Lucid Software heeft nieuwe API’s en een ontwikkelaarsplatform onthuld. Deze innovaties zijn al werkzaam bij onder andere Salesforce, Slack, ServiceNow en Notion.

Lucid stipt aan dat de Visual Collaboration Suite wordt ingezet om applicaties en integraties te creëren die erop gericht zijn om gezamenlijk werk soepeler te laten verlopen. Nu voegt het daar extra functionaliteit aan toe, waaronder middels API’s. Deze omvatten zaken om bijvoorbeeld automatische visualisaties te ontwikkelen of om data-integraties over en weer toe te staan.

Dit alles is vervolgens te ontwikkelen en te testen op het nieuwe ontwikkelaarsplatform. Men kan daarbij volgens het bedrijf Lucidchart en Lucidspark naar wens aanpassen en delen met de andere 60 miljoen gebruikers.

Maatwerk

“Gebruikers en partners kunnen met onze API’s en ons platform voor developers maatwerk bieden aan hun teams en klanten. Daarmee kunnen ze de efficiëntie opvoeren en hoeven ze niet steeds van applicatie en context te wisselen,” zegt Dan Lawyer, chief product officer bij Lucid Software. “Moderne teams hebben oplossingen nodig die complexiteit wegnemen en die ze kunnen inzetten waar ze maar werken. Gebruikers en partners kunnen met onze nieuwe API’s bestaande workflows optimaliseren met visuele samenwerking. Op die manier kunnen zij sneller voor afstemming zorgen en hun innovatietempo en productiviteit opvoeren.”

Gebruiksgemak

De integraties met de genoemde partijen draaien om gebruikersgemak. Zo stelt Lucid dat Salesforce-gebruikers “op eenvoudige wijze templates, grafieken en projecten in de Salsesforce-vormbibliotheek in Lucidchart” kunnen aanpassen. Zo is het eenvoudiger om de documentatie binnen een bedrijf te standaardiseren, beweert men. Slack haakt eveneens op een simpele manier in met Lucid-visualisaties door ze native in de app te kunnen presenteren. Binnen de ServiceNow Application Portfolio Management (APM)-tool is de ruimte voor verbetering binnen een applicatieportfolio eenvoudig te tonen.

Al eerder dit jaar bracht Lucid Software een pakket aan AI-ondersteunde functies uit, waarmee allerlei mogelijkheden geautomatiseerd kunnen worden.

Lees ook: Lucid Suite wordt uitgebreid, onder andere met AI