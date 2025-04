Hoofdonderzoeker AI bij Meta vertrekt

De topvrouw voor AI-onderzoek van Meta, Joelle Pineau, heeft onlangs haar vertrek aangekondigd. Redenen voor waarom zij vertrekt heeft ze niet gegeven en ze heeft ook geen mededelingen gedaan over haar volgende stap.

Het aangekondigde vertrek van Pineau op 1 juni van dit jaar komt op een moeilijk moment voor Meta. Het bedrijf moet volgens CEO Mark Zuckerberg meer in AI gaan investeren om de concurrentie met rivalen als OpenAI en Google aan te gaan en uiteindelijk marktleider te worden.

Vooral moet in dit kader Meta een betere eigen AI-assistent ontwikkelen die door minimaal één miljard eindgebruikers zal worden gebruikt. In tegenstelling tot OpenAI met ChatGPT en Google met Gemini heeft Meta een veel minder gebruikte AI-assistent, de Meta AI-chatbot.

Verklaring Pineau

Op LinkedIn stelt Pineau in een klassieke verklaring dat Meta op het gebied van AI met alle opgebouwde expertise klaar is om deze nu verder op te bouwen. Volgens haar is het daarom na acht jaar tijd dat iemand anders voor dit nieuwe hoofdstuk haar stokje overneemt.

Of er andere motieven zijn voor haar aanstaande vertrek bij Meta, is niet bekend. Pineau heeft ook geen indicatie gegeven wat zij precies na Meta gaat doen. Voorlopig is zij van plan het even rustig aan te doen.

De Canadese Joelle Pineau was sinds 2023 het hoofd van Meta’s team voor AI-onderzoek of FAIR. Hiervoor gaf zij leiding aan fundamenteel AI-onderzoek naar AI-technologie die later in de core apps van Meta werden toegepast. Zo speelde zij een grote rol bij de ontwikkeling van Llama en PyTorch.

In een reactie bedankt Meta Joelle Pineau voor haar bijdragen open-source en voor de manier waarop zij zich heeft ingezet om baanbrekende Meta-producten en de wetenschap achter deze producten te helpen ontwikkelen.

Eind deze maand maakt Meta waarschijnlijk de laatste versie van zijn Lllama LLM’s bekend: Llama 4. Dit LLM zal ook agentic AI ondersteunen, is de verwachting. Daarnaast wordt verwacht dat Meta een stand-alone app voor zijn Meta AI-chatbot aankondigt.

