Google DeepMind maakt AI-watermerktechnologie SynthID open-source

Google DeepMind heeft zijn AI-watermerktechnologie SynthID open-source gemaakt. Hiermee kunnen gebruikers van andere modellen dan die van Google hun content voorzien van watermerken én deze detecteren. Zo zegt de techgigant bewust gebruik van (Gen)AI te willen stimuleren.

Google Deepmind is sinds enige tijd zeer actief om door GenAI gegenereerde tekst, audio en beeld voor menselijke waarneming te voorzien van onzichtbare of hoorbare watermerken. Dit moet er volgens het bedrijf voor zorgen dat het gebruik van (Gen)AI op een bewustere, maar ook veiliger en ethischer manier plaatsvindt.

SynthID-technologie

Met de nog in bèta verkerende toolkit SynthID zijn ontwikkelaars in staat op een subtiele manier hun via AI-gegenereerde content van een watermerk te voorzien. Dit watermerk is niet door menselijke zintuigen waar te nemen, maar is wel via een specialistische detector binnen SynthID te ontdekken. SynthID is dus naast het aanmaken van AI-watermerken, ook geschikt voor het detecteren van deze watermerken.

Samengevat, gebruikt SynthID extra parameters in de AI-gegenereerde tekst, audio of beeld om het watermerk toe te voegen. Ontwikkelaars voegen daarvoor een bepaalde watermerkconfiguratie door die tijdens het ‘creatieproces’ van de tekst, audio of beeld subtiel het watermerk toevoegt.

Meer informatie over deze technologie heeft Google DeepMind onlangs in een paper in Nature gepubliceerd.

Bewuster GenAI-gebruik

Door deze technologie nu open-source te maken, en niet meer alleen voor zijn eigen Gemini LLM’s, wil de techgigant ook andere ontwikkelaars hierbij helpen. Zo zijn ook andere aanbieders in staat deze watermerktechnologie binnen de output van hun eigen (GenAI) LLM’s te integreren.

Daarnaast wil Google Deepmind op deze manier profiteren van de ervaringen van deze ontwikkelaars en andere belanghebbenden uit de community om via de feedback de tool verder te kunnen verbeteren.

Geen wondermiddel

De specialisten van Google Deepmind geven wel expliciet aan dat GenAI-ontwikkelaars SynthID niet als een wondermiddel moeten beschouwen. De tool heeft hier en daar wel enkele beperkingen, geven ze aan. Wel is het in hun ogen een belangrijke stap naar betrouwbaardere AI-identificatietools. Hiermee kunnen GenAI-gebruikers bewuster omgaan met gegenereerde content, is de uiteindelijke bedoeling.

SynthID is nu open-source beschikbaar via een update van de Responsible Generative AI Toolkit. Daarnaast is de tool ook beschikbaar in Vertex AI voor de Google beeld-LLM’s Imagen 3 and Imagen 2. Voor GenAI-audio zit de technologie in het Google Lyria LLM. Voor het watermerken van teksten is de tool beschikbaar via HuggingFace en GitHub.

