WordPress introduceert AI-Team voor open-source innovatie

WordPress kondigt een nieuw WordPress AI-Team aan dat de ontwikkeling van AI-functionaliteit binnen de WordPress open source community gaat coördineren. Het team richt zich op het versnellen en stroomlijnen van AI-projecten volgens de kernwaarden van de community.

Het AI-Team krijgt een belangrijke strategische rol binnen WordPress. De focus ligt op het voorkomen van fragmentatie en het waarborgen van de langetermijndoelen van het platform. Dit gebeurt via een plugin-first benadering die snelle iteratie mogelijk maakt zonder afhankelijk te zijn van Core-ontwikkelingscycli.

Samenwerking en inclusiviteit centraal

Het nieuwe team gaat intensief samenwerken met bestaande teams binnen WordPress. Denk aan de Core-, Design- en Accessibility-teams. Het doel is sterke integratie en gedeelde standaarden te waarborgen. Het AI-Team publiceert binnenkort een openbare roadmap van alle AI-initiatieven en Canonical Plugins.

De timing van dit AI-Team is opmerkelijk, want WordPress leek steeds meer de rug toe te keren naar de open source community. WordPress heeft de afgelopen maanden flink in het nieuws gestaan vanwege de ruzie met hosting provider WP Engine. Deze controverse leidde zelfs tot rechtszaken waarin een rechter moest ingrijpen.

Ervaren teamleiders

De initiële teamsamenstelling bestaat uit vier leden met uitgebreide ervaring in open-source en productdevelopment. James LePage van Automattic en Felix Arntz van Google nemen de rol van Team Reps op zich. Zij ondersteunen de teamorganisatie en communicatie met andere “Make WordPress teams”. Pascal Birchler van Google en Jeff Paul van 10up completeren het kernteam.

De komende periode wordt cruciaal voor WordPress. Met alle recente ontwikkelingen rondom het overnemen van plugins en legal battles, moet WordPress bewijzen dat het platform open en community-gedreven blijft. Het AI-Team kan hier een belangrijke rol in spelen door te demonstreren hoe innovatie open kan gebeuren.

Plugin-first strategie

Net zoals het Performance Team hanteert het AI-Team een plugin-first aanpak. Canonical Plugins maken het mogelijk om snel feedback te verzamelen en waarde te leveren. Dit elimineert wachttijden die ontstaan door Core release-cycli. Gebruikers kunnen hierdoor eerder profiteren van nieuwe AI-functies.

WordPress benadrukt dat AI-ontwikkeling verantwoordelijk en inclusief moet gebeuren. Dit past bij de open-source filosofie van het platform, ondanks de recente spanningen binnen de community. Het team moet ervoor zorgen dat AI-innovatie toegankelijk blijft voor alle WordPress-gebruikers, niet alleen voor grote commerciële partijen.