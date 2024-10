AI agents komen naar Cisco’s Webex

Cisco mag dan een oude vos zijn in de wereld van IT en automatisering, het bedrijf zet vol in op nieuwe tech als agentic AI voor zijn samenwerkingsplatform Webex. Met de nieuwe tools Webex AI Agent en de Cisco AI Assistant voor Webex Contact Center belooft het bedrijf het werk voor klantenservice-medewerkers en vergadertijgers te vergemakkelijken.

Beide toevoegingen aan het productaanbod zijn gepresenteerd tijdens het Webex One-evenement, dat deze week plaatsvindt in de Amerikaanse staat Florida. De Webex AI Agent is bedoeld om iets complexere vragen van klanten af te handelen, van het omboeken van vluchten tot het vervangen van verloren bankpassen.

Tenzij er echt gekke dingen gebeuren (en wanneer is dat nu?) hoeft er in theorie geen mens meer aan de lijn te komen of het toetsenbord te bemannen. Cisco belooft dat het de efficiëntie en klanttevredenheid zal verhogen, waarbij het schermt met een klanttevredenheidspercentage dat 39 procent omhoog zou zijn gegaan bij vroege gebruikers.

Bouwen aan een legertje AI agents

Voor Webex-gebruikers die meer controle willen over hun AI agents, komt Cisco ook met de AI Agent Studio. Dit is eigenlijk een onderdeel van de algemene Webex AI Agent-functionaliteit en stelt bedrijven in staat hun eigen aangepaste AI-bots te bouwen én trainen in aanvulling op de standaard agent van Cisco. Door deze gericht in te zetten voor specifieke use cases en te trainen op bedrijfseigen data, kunnen klanten van Cisco op deze manier bouwen aan een legertje AI-agenten. Voor elke situatie één, als het moet.

Dan is er de AI Assistant voor Webex Contact Center, nu algemeen beschikbaar. Deze toevoeging helpt menselijke medewerkers in de klantenservice een handje door interacties met klanten samen te vatten en antwoorden voor te stellen. Hiermee hoeven die medewerkers niet steeds terug te zoeken in de documentatie of aantekeningen en kunnen zij zich helemaal richten op de wat lastiger klantproblemen.

Welzijnsprogramma’s

Gelukkig voor die klantenservice-medewerkers denkt Cisco óók aan hen. Want zelfs wanneer ze worden bijgestaan door een leger AI Agents, kunnen menselijke medewerkers nog tegen hun grenzen aanlopen. Webex komt daarom met nieuwe welzijnsfuncties zoals geautomatiseerde pauzeschema’s. Deze zijn bedoeld om burn-out en overspannenheid tegen te gaan.

Op het gebied van videoconferencing heeft Cisco een paar nieuwe trucs in petto. De functie ‘Spatial Meetings’ transformeert eenvoudige virtuele vergaderingen in meer meeslepende ervaringen, compleet met ruimtelijke audio. Daarvoor moet je natuurlijk wel de juiste hardware hebben, zoals de nieuwe plafondmicrofoon van Cisco die stemmen in de ruimte volgt, zodat er geen afzonderlijke microfoons meer nodig zijn.

